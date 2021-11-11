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女大生「每月兩萬」被包養三年 乾爹身分曝光崩潰：不想放手

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女大生在打工的時，認識了一名大叔，進而被包養，過了三年後，發現他的身分是「朋友的爸爸」讓她相當崩潰。示意圖，非文中人物。 圖／pakutaso
一名女大生在打工的時，認識了一名大叔，進而被包養，過了三年後，發現他的身分是「朋友的爸爸」讓她相當崩潰。示意圖，非文中人物。 圖／pakutaso

有一名女大生在打工的時後，認識了一名溫文儒雅的大叔，當初以一個月兩萬元的代價被他包養，但女大生慢慢發現自己愛上他了，過了三年後，最後竟然發現他的身分是「朋友的爸爸」讓她相當崩潰，但卻又不想放手，引起熱議。

一名女大生在「匿名公社」發文，她高二在一間快炒店打工認識了這名大叔，因為從小沒有爸爸，因此溫文儒雅的感覺讓她感到安心，當初會以一個月兩萬元的代價，一星期見面一兩次，並不是每次都會發生關係，有時後只是逛逛街，或是在套房聽他訴苦，但慢慢發現自己有點愛上他了。

她上大學的時後，大叔因為自己女兒也考上同間大學，怕會出問題，因此想要終止關係，但女大生死纏爛打、瘋狂哭窮下才勉強答應繼續，雖然女大生家庭不好過，但這幾年也有存錢，分手也能活下去，但不想結束的原因是，「不想失去他」。

有一天好友的爸爸來幫她搬家的時後才發現，他就是包養她三年的大叔，她當下相當震驚，大叔看起來也嚇到了，但兩人很有默契的裝不認識，好友也沒有察覺到異樣，事後大叔傳了訊息要分手，女大生很傷心，明明知道很不道德，仍崩潰喊「真的不想放手」。

此文一出，網友也紛紛勸女大生結束這段關係，「我想這只是妳人生的過程，是時候該斷了這份情」、「簡單來說就是愛上了一個不能愛的人」、「這樣不放手，很不上道」、「永遠的秘密」、「分了吧，畢竟他有家庭，而且他女兒還是妳好友，這樣會搞出事情的」。

兩性關係

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