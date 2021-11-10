她和男友床上親熱誤碰手機「與媽通話中」 收短訊尷尬了

準備與另一半親熱時，手機千萬不要亂放，否則隨時一個不留神就尷尬大了。有女網友最近就在討論區發文，表示日前與男友吵架後「用身體和好」，她以為按了手機鎖定鍵，怎料在親熱途中才發現原來是撥通了母親的電話，「下面顯示着大大的1：55秒」。在數小時後，女網友收到母親的短訊，尷尬得直呼「我下禮拜回家我要怎麼面對我媽」。

該名女網友在Dcard討論區發文，指她周日（11月7日）與男朋友吵架，不久2人選擇以「身體和好」，享受魚水之歡，她將手機放在枕頭上，欲順手按下鎖定鍵，「結果手好像有碰到手機螢幕」。她以為自己按了鎖定鍵，便沒有多想，並與男友開始親熱。

女網友表示，當房事進行到一半，男友尿急忍不住要去廁所，她便打算查看手機，未料這時候才發現自己的一大失誤，「我要拿起手機的前一秒發現我手機螢幕亮着，靠近一看發現上面有在數秒」，當時還以為只是按到拍片，再仔細一看，螢幕上竟是母親的照片，「下面顯示着大大的1：55秒」，原來她一直都與母親通話中。

女網友嚇得立即掛斷電話，在帖文崩潰直呼「我下禮拜回家我要怎麼面對我媽」。她又上傳截圖，指母親在事後數小時傳短訊給她，說「今天妳到底打電話給我幹嘛？還在另一頭跟別人講話」，樓主害怕得不敢回覆或「已讀」短訊。

帖文一出便引來大批網友討論，不少人關注到她母親以退為進、旁敲側擊的手法，笑言「重點妳媽都沒掛斷，聽完全程」，也有人為樓主出謀獻策，想好解釋以蒙混過關，「手機被朋友拿去惡搞，然後妳很生氣已經跟那個朋友絕交了」、「手機在朋友家忘記帶」、「妳要慶幸打給媽媽不是打給朋友或是在學校群組按到錄音什麼的，不然真的社會性死亡」。

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文章授權轉載自《香港01》