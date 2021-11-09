夫妻年薪180萬 妻懷孕了不想給1萬元孝親費引論戰

在亞洲，傳統觀念有「養兒防老」，夫妻結婚後會將薪水分給父母來孝敬。一位網友提及，因為老婆懷了孩子，所以她不想再每月固定給孝親費，但原PO認為一定要給，導致兩人意見紛歧起爭執，引起網友討論孝親費的問題。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，自己的爸媽還在工作，每月會給八千元的孝親費，岳母則已離婚，為公務員，退休後可每月領四萬元，現在老婆則每月給一萬元的孝親費。但原PO說，有了小孩後，老婆擔心錢不夠用，不想要給孝親費；原PO媽媽也說明可以不用給，但未來要兩老幫忙照顧孫子的話，費用就要算清楚；岳母則認為，栽培女兒卻不給孝親費，覺得很失落。

原PO指出，夫妻年收入加起來約一百八十萬元，不懂為什麼要排斥孝親費，畢竟老婆不是家庭主婦，未來孩子成長也需要靠兩老的協助照顧。

有網友認為原PO的老婆很自私，「你太太真不是普通自私」、「完全不給真的會讓他們有點心寒吧」、「問題源就很明顯是妳老婆，難道生小孩事前都沒有規劃嗎？」、「給孝親費不是養兒防老，是給出自己的孝心」、「你們雙方父母要求的數額也不大，就是希望自己的子女飲水思源、在經濟無虞的前提下給一些回饋」。

不過，有些網友認為，長輩以孝親費情綠勒索，「養兒真的不是用來防老的欸，說養那麼大多少錢給不起就是情緒勒索啊」、「岳母要退休了，認真問自己一個人一個月四萬塊還不夠嗎？」、「有些人都說老婆不給很自私，其實老一輩養兒防老難道不算自私？」