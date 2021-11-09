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女首次去男友家過夜 對方媽媽一句話令她超委屈：以後不想去了！

香港01 / 撰文：卓柏安
女到男友家中過夜，結果卻與伯母同床而睡，因而覺得十分委屈。圖為示意圖片，非當事人。圖片來源／ingimage
女到男友家中過夜，結果卻與伯母同床而睡，因而覺得十分委屈。圖為示意圖片，非當事人。圖片來源／ingimage

首次到男友家中過夜，同床的竟然是伯母？有網友在討論區上分享女友人可憐得來又很好笑的經歷，該女生數天前首次到男友家中過夜，他們拍拖已經1年半，正就讀大學。女生對那個晚上滿心期待，不料與男友及伯母一起吃過晚飯後，準備就寢之時，伯母竟說：「欸妹妹啊，你今天要跟阿姨睡哦。」女生當下整個當機，不懂得如何拒絕，事後感到十分委屈，惟男友卻不覺得有問題，令她以後都不想再去男友家過夜了。

女在Dcard討論區上發文，指她要分享1位朋友的故事，指對方「前幾天第一次去住男友家，隔了2天她哭着找我抱怨」。原PO首先提及故事背景，指朋友現正就讀大學1年級，與高中時認識的男友已經交往1年半。到男友家中過夜前，男友已經提早通知媽媽，伯母亦都表示歡迎。

原PO朋友與男友及伯母吃過晚飯後即將睡覺的時候，伯母突然說：「欸妹妹啊，你今天要跟阿姨睡喔。」朋友當下沒有說話，但其實是被伯母的說話嚇到當機，然後伯母又追問「應該沒關係吧？你會介意嗎？」。朋友當下說不出「介意」2字，但事後一直覺得委屈，即使男友之後有關心她，但亦沒有感受到她的委屈，「就是簡單的問說：『啊你跟我媽還好吧？有怎樣嗎？』就沒了」。

原PO朋友認為，男友態度「非常事不關己」，更沒有站在她的角度理解事件，「我朋友甚至再也不想去男友家」。對此，原PO就代朋友發問：「大家如果這件事情發生在自己身上會怎麼處理？」

不少網友都認為，情侶一起睡覺是十分正常的事，「我會堅決女友跟自己睡」、「情侶過夜當然是一起睡啊，誰會跟對方家長睡啊」、「如果知道是跟男友媽媽住，應該不會想去過夜，男友也太敷衍」、「刷三觀欸，情侶當然一起睡」。甚至有人反問，如果事件反過來，「改天叫你朋友也邀請男友到家過夜，然後讓男友跟女友爸一起睡啊，看她男友介不介意」。

不過亦有網友支持伯母，因為有此人觀念較保守，而且分開睡是出於對家中主人的尊重，「換個角度想還會覺得男友媽是在保護自己，如果真的想要睡同一間房就兩個人出去過夜啊」、「如果外宿別人家，我自己會盡量跟男友分開，對我來說是對那個家的主人的尊重，避免對方不自在或想東想西」。

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文章授權轉載自《香港01》

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