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初戀夫意外猝死…陌生女「搶骨灰罐」 驚爆他已在外偷吃十年

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太因為丈夫猝死，才發現對方瞞著她出軌十年之久。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太因為丈夫猝死，才發現對方瞞著她出軌十年之久。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一段感情之中，最怕另一半對自己不忠誠，暗中出軌背叛。最近日本就有一起感情糾紛，一名女性在家中遇到變故時，才發現原來丈夫一直都瞞著她，與其他對象暗通款曲。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名鈴木紗都子的45歲女性表示，她中學時代愛上一位男同學，兩人彼此都是對方的初戀。這段愛情發展相當順遂，就這麼一路交往到25歲結了婚。即使周圍許多親友都認為太早了，但仍撼動不了他們的感情。

兩人婚後仍然相當甜蜜，並且生下一位女兒。丈夫除了工作之外，也會幫忙下廚料理，過著幸福安定的生活。然而就差不多在一年多前，紗都子有一天突然接到電話，表示她的丈夫因為不明原因暈倒，要她快點趕到醫院探望。可是當紗都子抵達急診室時，躺在床上、插滿管線的丈夫卻已經回天乏術，醫院則表示他的心肺功能有問題，在搬上救護車時就已經沒有呼吸心跳。

突然其來的巨變，讓紗都子和女兒都十分難過。舉行丈夫的喪禮期間，有一天，一位名為山本的女性來到他們家，說希望能替她丈夫上香。紗都子不疑有他，可是當山本上香到一半時，突然跑去打開丈夫的骨灰罐，讓她嚇了一大跳，急忙阻止山本的行為。

雙方經過一番爭執後，山本才坦承：其實她和紗都子丈夫有不可告人的關係，兩人當初因為工作而相識，後來更被派在同一個小組任職。有時丈夫到國外出差，山本也都會一起隨行，彼此早已越過單純同事的那條界線。兩人交往期間長達十年，所以在上香時，才會有那麼激動的行為。

這件事對紗都子而言有如晴空霹靂，讓她不知道該怎麼看待死去的丈夫，日子過得十分消沉。後來在女兒的勸說下，才總算慢慢打起精神。如今女兒剛好十八歲，正在備戰大學考試，即使對丈夫的行為仍難以接受，但為了女兒，紗都子的新生活總算是漸漸地步上軌道。

婚姻 外遇

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