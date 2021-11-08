她怨婆婆用過保鮮膜黏牆回收再用 網友驚呼：原來我不孤單

步入婚姻後，融入新的家庭生活圈，會有許多生活習慣需要磨合，一位網友發文抱怨婆婆的一些讓她覺得恐怖的生活習慣，貼文一出引發熱議，許多人紛紛舉手「原來我們都不孤單」。

一位網友在《靠北婆婆2.0》發文抱怨婆婆一些生活習慣，包括保鮮膜一直重複使用，只要拆下來完整的，就會貼在牆上等待下一次再利用，還「炫耀說保鮮膜可以用好久」；還有剩菜、剩湯，不斷地加熱、進冰箱、加熱、進冰箱，還會「把兩種不一樣的湯混在一起變成新的湯」，冰箱也總是有股臭味，婆婆還自覺冰箱很乾淨。

針對上述婆婆的習慣，原PO表示自己沒事不會去開冰箱，也不會吃冰箱的食物，「知道越多越害怕」，為了「能夠逃離餿水般的食物」，平日用各種善意的謊言跟婆婆說過晚餐會自理，但假日偶爾就被迫要一起進食，讓她困擾又無奈。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「好熟悉～」、「我以為只有我們家有（今天看到知道我不孤單），都偷偷丟掉」、「我以為這文章是我睡夢中發的，完全一樣」、「這些事情是婆婆的通病嗎？」、「原來朋友家保鮮膜在牆上是這樣用的嗎？」、「是要當面膜嗎？」。但也有網友認為毋須太過強調老一輩人的行為恐怖，「每個人背景、遭遇、習慣不同，互相給予尊重吧！」