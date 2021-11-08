她加碼券沒中卻收「200元安慰券」通知 謎底揭曉竟是男友佈局

各大部會加碼券抽籤結束，據統計共21組號碼完全沒有被抽出，成為「國家級邊緣人」。有身為邊緣人的網友近日收到一封簡訊，簡訊聲稱「將額外發放200元安慰券給您」，讓她又驚又喜，她把這個好消息告訴男友後，才知道是男友的佈局，結果讓眾人大喊「太甜了！」

有網友在論壇Dcard發文表示，她沒有抽中任何的加碼券，成為邊緣人的一員，不過她近日卻收到中獎簡訊，上面寫著「由於您未抽中任何加碼券，我們將額外發放200元安慰券給您，自110/11/10開始領取，將另行通知領取辦法」。

該網友收到簡訊後又驚又喜，立刻告訴男友這個消息，男友回應她「有這種東西？」她也詢問男友「號碼跟你收到的簡訊一樣嗎？還是詐騙？可是他知道我的身分證字號」，男友則表示「我每種券不一樣欸，動滋是電話號碼的，等11/10看看？」

網友收到簡訊通知可領取200元安慰券。圖／取自 Dcard

該網友說，當天男友下班回家後，就拿出一張200元新鈔給她，並說「給妳！妳的加碼券」，她這才知道原來這是男友精心佈局，還特地請朋友傳簡訊給她，只為了安慰什麼加碼券都沒有抽中的她。

其他網友紛紛留言「男友好可愛！」、「男友好用心」、「好可愛」、「男友太貼心了，是我會感動死」、「害我開心了一下想說居然有安慰卷這好康的」、「這有被甜到！」。