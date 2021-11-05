爸媽多次婚生12兄姊 30幾人喊他舅舅、叔叔 網驚：紅包怎麼發

你有多少兄弟姊妹？都叫得出名字嗎？有位網友在Dcard結婚板分享他超龐大的家族，爸媽各自結婚多次，他共有12位「同父異母」或「同母異父」哥哥姊姊。他是家族最小的弟弟，當他結婚時，這些兄姊加上他們的配偶子女，居然坐滿6桌。他笑稱「有人家裡比我家複雜的嗎？」

原po表示，爸媽都早婚，爸爸前兩次婚姻是招贅，媽媽也有一段婚姻。爸媽各自喪偶後，又結婚生下他。爸爸第一次招贅，生了2男1女，大哥比原po大30歲。離婚後，爸爸又被別家招贅，又生2男2女，兩次婚姻小孩都跟娘家姓。媽媽第一段婚姻生了4女1男，大姊比原po大26歲，原po小時後還喝過3位姊姊的母奶。甚至學生時代，姊姊當過他老師，姊夫還曾是他校長。

原po表示，爸爸經濟無虞，雖然兒孫滿堂，卻很介意孫子都不是跟他姓。原po後來結婚，26歲生第一胎，終於讓78歲的老爸抱到了「跟自己姓」的第一個孫子。原po兄姊們共有30幾個孩子，太太問他，「這麼多人叫你叔叔、舅舅，不會記錯嗎？」，原po也有妙招，「我都用幾之幾來記」。

po文一出，網友驚呆，「幾之幾也太好笑了」、「超乎想像...能不能來個關係圖，真猛」、「過年紅包好可怕，怕爆！不過你是兩家庭最小的...小時候紅包應該收很多吧」、「有樹狀圖嗎？我好混亂」、「差點以為在看天之驕女」、「你家的戶籍謄本應該好幾頁吧」。

也有人大讚好熱鬧，「聽起來你們相處的很好 這也算另類的熱鬧幸福吧」、「原po家族人數都能蓋一村了」、「爸爸想孫子那段也太可愛」、「雖然複雜，但感覺到是滿幸福的，還全部請來吃喜酒，有夠熱鬧」、「國家生育率靠你們家了，讚喔」。

網友也好奇，爸爸帥到能被招贅兩次，「想看爸爸年輕的照片！有這樣經歷根本情場殺手阿」、「好奇爸爸的盛世美顏...而且這個家族也太多產了吧」。

原po也補充，他跟兄姊感情還不錯，至於財產或遺產就是每個家族各分各的，也沒有問題，不過他小學第一次寫「我的家庭」作文，一度嚇傻了全班，因為站在講桌上的老師就是某位姊姊，別班的另一個同學則是另一位哥哥的兒子。