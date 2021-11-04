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男問性、女問情緒 心理師籲尊重差異

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
青少年男女的諮商主題各有不同。（網路截圖）
青少年男女的諮商主題各有不同。（網路截圖）

國人為進一步自我了解、尋找自我價值而尋求心理諮商的比例居個因素之冠，而就性別而言，男性最熱門的心理諮商主題是性議題，而女性的心理困擾則主要以自我概念與情緒問題為大宗，多元性別者則多為同儕關係所苦。對此，諮商心理師全聯會秘書長林上能認為，民眾對自我照顧的需求意願已有提升，除了陪伴有困擾的親友外，更應尊重個別差異。

兒少、成人諮商議題

心理師全聯會針對民眾申請心理諮商的十大議題進行調查，並分為 18 歲以下的兒童與青少年組，以及 18 歲以上的成人組。

針對調查結果，荷光心理諮商所心理師邱雅沂指出，就整體諮商狀況來看，兒少組以情緒控制與調適、人際與環境等生活適應（含同儕、師生、情感關係、性平事件行為人問題等為大宗；成人組則以自我了解改變、自我概念與自信等自我課題釐清、早期經驗的影響與處理、創傷經驗修復，情緒壓力困境的調適、自殺自傷意念與哀傷情緒處理為主。

性別差異大

針對成人部分，調查進一步分析性別差異指出，男性最常諮詢的主題是「生理與心理上的性議題」以及「人際關係與問題」；女性則是「自我」與「創傷經驗修復、情緒壓力調適，或自殺、自傷意念等哀傷情緒處理」；多元性別者則多是受到「同儕關係」困擾而尋求協助。

對此，林上能說，從各項諮商議題內容可以發現，國人對自我照顧的需求與意願有所提升，而隨著性的議題在台灣社會走向平權與開放，性別意識轉變下，也看到心理諮商對男性有更不一樣的協助，但多元性別在邁向友善的過程中還有困境要克服，民眾應更開放尊重個別差異。

青少年的成長課題

進一步針對兒童組的性別進行分析，邱雅沂提到，男孩諮商主題以性平事件行為人輔導案件最多，可能與孩童處於青春期，對性自然產生好奇，但不明白相關分際，經學校老師轉介或家長主動帶往社區單位諮詢有關；女孩則是以人際與環境等生活適應為最多，嚴重者可能會有自殺、自傷、拒學的情況，更需要家長積極協助孩子前往諮商。

此外，多數民眾最為擔憂的親子衝突問題，則名列全體兒童、青少年諮商議題的第四位、男孩諮商議題的第二位、女孩的第三位。邱雅沂提醒，隨著孩子進入青春期，性別事件、親子衝突與教養困境浮現，家長透過尋求專業協助，可以讓孩子對人生有更好的掌握，更是重視孩子人格的表現。

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