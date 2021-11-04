前夫放蕩成癮讓她死心離婚…再婚丈夫卻又「太嚴厲」逼走孩子

結婚是家庭的事情，因此離婚和再婚，往往也會波及到孩子。最近日本媒體，就報導一起因為再婚，而造成父母與孩子隔閡的案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名「瀨理奈」的家庭主婦，當初在24歲結識她的前夫。前夫雖然家中的經濟狀況頗佳，但本人喜歡拈花惹草。但在他向瀨理奈再三保證，強調只喜歡瀨理奈一人，加上瀨理奈起了「如果我放著不管，他一定不行」的想法，因此最後還是與他成婚。

不過在婚後，前夫風流的習慣卻毫無改善，而且畢業後遊手好閒，數年間都沒有正經工作，連在兒子出生後都是如此。瀨理奈有天終於忍不住問了前夫「你要拈花惹草到何時？」結果對方回答「再十年」，讓忍無可忍的瀨理奈，終於決心和前夫離婚。

瀨理奈在離婚後，與兒子相依為命了好一陣子。後來，她又結識了另一位男性，該男性個性非常認真，與前夫截然不同。瀨理奈在交往過後，決定與對方結婚。

瀨理奈與再婚對象處得不錯，但問題在於，原本的兒子卻和新老爸處不來。由於丈夫嚴肅的性格，讓他時常會對著兒子就是一陣說教。起先瀨理奈雖然也覺得太嚴苛了，但考量到都是為了孩子好，因此不以為意。

然而在兒子長大後，有天卻在家中留下長篇信封，表示他以前的生活過得相當痛苦，並且此後都搬出去唸大學、工作。瀨理奈這才意識到，當初的新婚生活，早對兒子心中留下巨大的傷痕。如今想要挽回，卻已經為時已晚。