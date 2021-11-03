婚後生活費僅7000！拿錢要寫「企劃書、請款單」 全職媽崩潰

日前一名女網友分享，自己與老公差7歲，但婚後老公總覺得她懂很少、很愛教各種技能，對家中的金錢也都錙銖必較，每個月也僅給7000元的生活費，就連買寶寶東西都得交報價表，讓她不禁無奈「婚後過得好卑微」。

原PO在Dcard上以「婚後過得好卑微…」為題發文分享，自己與老公交往5年後決定結婚，沒想到生小孩後，老公卻性格大變，只要是買寶寶的東西時，還會被要求寫報價表，就連婚前承諾會補辦的婚禮，也說要寫企劃書提案才能舉行，甚至每月5號前還要繳交電子檔帳單，不然就不會有下個月生活費。

他補充道，目前為了帶小孩所以辭掉原本的工作，而每月7000元的生活費都是和老公拿，但平時帶小孩出門、吃飯、買保養品或年節禮品之類的就很容易超過，若和老公反應錢不夠，他就會說「又不用保養，洗面乳洗一洗就好了」、「又沒叫妳買東西給我，過節也不需要送太好給雙方父母」，讓原PO覺得很心寒。

「小孩現在已經8個月了，老公獨自顧的次數不超過5次。」原PO更透露，平時老公回家後，想叫他幫忙哄睡或餵奶，都得三催四請，便讓她感到無奈「有錢玩股票卻對我斤斤計較，甚至薪水存款都不和我說…我不後悔把小孩生下來，但後悔和這人結婚」。

此文一出，便有許多網友紛紛留言表示「好自私的人，是我會離婚，帶小孩很辛苦才7000，報價表、企劃書、電子帳單是什麼鬼？妳是他老婆，不是員工欸」、「我頂多給記帳的紀錄，話說，一個月7000給全職媽媽實在太少了」、「有考慮分開嗎？這樣的日子一輩子，光想我都痛苦」、「請款要寫企劃書？他以為他是王永慶還是郭台銘」。

更有許多貼心的網友給原PO建議，「妳該做的事情就是回去上班，保母費頂多一個月才一萬五，還有政府補助，不會出不起，有穩定的工作跟收入才有籌碼談離婚」、「父母都看不下去了就離婚，砍掉重練吧」、「神經病啊…是我就完全不會理他」。