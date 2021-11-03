拒給1萬孝親費挨譙「不孝」 社會新鮮人嘆：待業還被罵廢物

子女長大後給父母孝親費是義務嗎？該給多少才算合理？一名剛出社會的男網友在網路論壇訴苦，不住家裡的他被父母要求每月要給1萬元孝親費，他認為負擔太重想溝通，卻被罵「不孝子」，讓他直呼被「情緒勒索」。

這名男網友在「Dcard」發文，內容寫到自己剛找到工作，父母看到他的錄取通知後，就上網查詢他可能的待遇，並要求每月上繳1萬元的孝親費，遠高於他原先設定的3到5千元額度，讓他無法接受。然而他試圖找父母溝通，卻被冠上「不孝子」的罵名。

發文者坦言，從小到大父母沒讓自己餓過，高中生活費5千、大學8千，學費靠學貸。大學畢業後找到外縣市的工作，每個月底薪6萬，加上其他津貼可破10萬，每個月的主要支出包括家裡房子的貸款1萬，和房租、保險、電話費等，以及父母要求的孝親費1萬。

他強調孝親費「多少錢不是重點」，只是他在外租屋、父母也尚未退休，況且當他畢業後待業等當兵期間，雖然沒拿生活費，還是被父母一直罵「廢物」、「米蟲」，在學時也數次透露自己沒存錢，以後可能要靠他養。

他認為父母沒有好好規劃後半人生「很不負責任」，雖然他願意回報養育之恩，「但不是在父母退休前」，直言現在每個月要求1萬元是「情緒勒索」。

其他網友的意見分為正反兩派，一派站在父母立場，「小時候你爸媽幫你把屎把尿，買玩具給你，你半夜哭鬧他們都細心照顧你，送你唸小學國中，現在出社會給個1年12萬過分嗎？」、「你爸媽如果從來沒虧待過你，我覺得就給吧，有什麼好抱怨的？」、「1萬還好啊⋯每個月都給還加給過年紅包，家庭開銷也多少出一點」。

不過另一派則支持發文者，直指這是「標準養兒防老的父母」，「住外面還給到1萬太多了吧」、「錢是越年輕越貴，不如存下來等父母真的需要再出手幫忙」、「生小孩不等於投資，不知道為什麼很多人還是覺得小孩長大要有所回饋？而且剛出社會就要背負龐大經濟壓力」、「如果家人今天需要用錢，我們一定會拿出錢來幫忙…但父母又不缺錢的情況，幹嘛去剝奪小孩的生活品質？」。

也有不少人認為孝親費是「心意」，不該「強索」，「經濟能力能給多少就給多少，重要的是心意」、「照顧（小孩）本來就是義務，生之前就要想好的」、「自己願意且能負擔的情況下給出去的才叫孝親費，父母開口要叫作勒索」、「我從小就被灌輸不需要給孝親費的觀念，但反而這樣才讓我想主動給孝親費」。