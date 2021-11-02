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南北差異又一樁？北部女友見他家餐桌這幕發怒 網嘆：沒食慾

聯合新聞網 / 綜合報導
他帶北部女友回老家吃飯，但卻因為餐桌上的一幕引發爭執。示意圖／ingimage
他帶北部女友回老家吃飯，但卻因為餐桌上的一幕引發爭執。示意圖／ingimage

南北差異又一樁？一名男子帶北部女友回南部老家吃飯，熱情的老家準備了一大桌菜餚，但北部女友見到餐桌上的一幕後意外被惹怒，而網友得知情況後也不禁直言「看了會食慾全無」。

一名網友在PTT發問「北部人覺得吃飯鋪報紙很沒衛生？」他表示朋友上星期帶北部女友回家吃飯，朋友的媽媽準備一大桌好料宴客，但卻意外發生爭執。

原來，女生覺得桌上鋪報紙超級噁心，「有油墨味道就算了，還不知道有沒有人上廁所帶進去看」，反觀朋友認為鋪報紙很方便，還可以直接丟骨頭，吃完包起來直接丟還不用擦桌子，「男方覺得女生太嬌、看不起他們，難道北部人都不鋪報紙吃飯的嗎？」

問題一出竟引來網友論戰，部分網友表示「鋪報紙桌面真的比較好清」、「其實我都鋪廣告DM」、「 新竹人吃鹹酥雞這種都鋪報紙或月曆」。不過，也有部分網友直言報紙上的油墨可能會沾染食物，因此不太適合用來鋪墊，「鋪報紙會食慾全無」、「湯汁油水會滲過報紙吧？」、「這是老人的習慣吧，以前衛生觀念差才不覺得奇怪」。

PTT 餐具 情侶

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