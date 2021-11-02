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逛成人網站驚見「12部A片主角是老婆」 他恨：痣的位置都一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
一位人夫在成人網站上驚見老婆是12部影片的女主角。示意圖／ingimage
一位人夫在成人網站上驚見老婆是12部影片的女主角。示意圖／ingimage

在成人網站驚見自己的老婆？一名人夫在「爆料公社APP」發文表示，他和老婆是在朋友聚會上相識，兩人一見鍾情便自然地交往了，第二年就有了愛的結晶，原PO認為自己非常幸運，時時刻刻沉浸在幸福美滿當中。然而，原PO在出差下榻的飯店裡結束和老婆、孩子的視訊電話後，「想說放鬆一下，就開始瀏覽一些成人網站，但卻突然看見一個女的跟我老婆長得很像，說是雙胞胎也不為過」。

原PO一開始也不願意相信網站上看見的女人就是老婆本人，「直到看見她胸前和大腿內側的痣和我老婆在同一位置的時候，我就知道我沒辦法再騙自己了，這個女人就是我老婆」。事後，他在成人網站的「本土區」發現自己老婆的影片總共有12部，他心裡早已沉不住氣，直呼「我恨不得提早結束出差馬上衝回家，想要她給我一個解釋，不然我沒辦法再跟她繼續過下去了，我真的受不了」。

曲折離奇的故事曝光後引起網友們熱議，有人直言「這好崩潰喔...雖然都說不要追究過往，但誰能真的毫不在意」、「先搞清楚婚前婚後，處理方式完全不一樣」、「何必問過去呢？你以前都沒做過什麼傻事嗎？問了只會在心裡留疙瘩而已」。

也有人留言相勸「可能是過去式啊，好好溝通」、「建議溝通一下，如果是婚前拍攝那都是過去式，如果是婚後拍攝就聊一聊原因」、「是不是前任偷拍的啊？這種事情還沒水落石出之前就篤定認為，還言之過早喔！」

爆料公社 婚姻

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