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兒給孝親費註明「搶劫費」母傻眼 網笑：欠揍的幽默

聯合新聞網 / 綜合報導
有位媽媽每個月都會收到孩子轉帳孝親費，她不以為意一直存起來，某天她到銀行補摺，她看了明細這才發現，原來孩子竟將「孝親費」備註為「搶劫費」，讓媽媽又氣又好笑。 圖片來源／ingimage
有位媽媽每個月都會收到孩子轉帳孝親費，她不以為意一直存起來，某天她到銀行補摺，她看了明細這才發現，原來孩子竟將「孝親費」備註為「搶劫費」，讓媽媽又氣又好笑。 圖片來源／ingimage

很多人都會固定給父母孝親費，不管數目多少，總是孩子的心意。有位媽媽每個月都會收到孩子轉帳孝親費，她不以為意一直存起來，某天她到銀行補摺，她看了明細這才發現，原來孩子竟將「孝親費」備註為「搶劫費」，讓媽媽又氣又好笑。

原po在《爆怨2公社》發文，說孩子雖然沒住家裡，但每個月都會固定給她5千元，「一直沒動，想說放那也是死錢，就轉出投資。」某天她去銀行補登存摺，意外發現明細竟然有「搶劫費」，她定睛一看才發現是那筆孝親費，她笑稱，「每個月都給我搶劫費...養這麼大...不知道需要多少搶劫費才划得來？」

網友笑了，「不是抱怨文啦...媽媽樂在其中蠻幸褔的」、「挺幸福的啊！跟孩子能有這樣的互動」、「現在已經進步到雲端搶劫了」、「好可愛又有點可惡的兒子」、「平時相處方式像是朋友嗎？感覺要夠親密才會有這種欠揍的幽默」、「希望我以後也有搶劫費可以拿」。

網友認為年輕人賺不多，有給就好，「這個年代，不會回來啃老，就萬幸了」、「我是每月進貢，適當的經濟壓力，可以增加責任感、「現在的小孩他們的回應常會讓長輩哭笑不得，重要的是他們要保有一顆善良的心」。

也有人認為搶劫費稱呼不妥，「如果覺得是搶劫費，縱然是開玩笑我也會很不爽，這代表媽媽的付出讓他感到理所當然」、「劫費這三個字，好像不是很願意。孩子養那麼大，真諷刺」。

搶劫 雲端

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