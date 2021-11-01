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她怨小姑累積20套內衣褲才肯洗 還放任寵物在家大小便

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨小姑都不洗內衣褲。圖／聯合報系資料照片
網友抱怨小姑都不洗內衣褲。圖／聯合報系資料照片

婚姻是一門學問，除了婆媳關係難解，連妯娌間也有可能出現紛爭。有網友抱怨，她的小姑平時都不洗貼身衣物，累積20套內衣褲才清洗，在家中養狗卻不願意清理大小便，導致家中地板常有寵物的排泄物，她只是轉告婆婆的提醒，小姑就跟她冷戰好幾年，讓她相當傻眼。

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的小姑私下真實樣貌非常驚人，小姑平常都不洗貼身衣物，某次看到小姑從房間拿出一桶衣物，到陽台一數發現竟累積了20套內衣褲。想不到某次卻聽到小姑與曖昧對象說「家裡家事都我在做，我弟媳根本都不動」。

小姑在家中養了寵物狗，她卻懶得清理狗的排泄物，狗狗即使在家中大小便，她也都只是拿張報紙蓋住，然後就離開，甚至到了最後，她連「拿報紙蓋住」都懶惰，導致其他人常在家裡踩到大小便。

某次婆婆起床不小心踩到狗屎，很生氣地要她轉告小姑「不要造成別人困擾」，但小姑卻認為她挑撥離間，害她不能在家養狗，這件事後小姑跟她冷戰了好幾年，看到她也只把她當空氣，令她非常傻眼。

其他網友則表示「覺得互相不說話很好！自己過自己的，也省得浪費精力說廢話」、「這個千萬不可放出去禍害別人」、「屎尿用報紙蓋住是哪招啦？難道她便溺也是如此嗎？」、「真的不能只看外表，不然很容易選錯人」。

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