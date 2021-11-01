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月薪6萬父替母償還千萬債款 兒開冰箱「都是饅頭」才知真相

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現爸爸為了還債，平常三餐只吃饅頭。記者林宛諭／攝影
網友發現爸爸為了還債，平常三餐只吃饅頭。記者林宛諭／攝影

股票投資風險大，若沒有做足功課就下手，可能會反而欠下更多債款。有網友抱怨，他的媽媽沒有投資頭腦，到了40歲欠債千萬，而爸爸月收入只有6萬，為了替媽媽還款，連續四年每餐只吃一到兩個饅頭，讓他非常心疼。

有網友在Dcard發文表示，她的媽媽年輕時是一名證券營業員，某次客戶委託她下單買股票，她誤聽成「賣」股票，因此賠了100萬，由於剛出社會就欠債，媽媽打算借錢投資股票還款，然而卻沒有投資頭腦，欠款越來越多，到了40歲債款近千萬。

該網友說，他的爸爸婚後幫助媽媽還款，但媽媽學不會教訓，以為無債一身輕，又重操舊業繼續借錢玩股票，十年後又欠下幾百萬的債款，總共欠債兩千萬。

他表示，近日回家發現爸爸怎麼越來越瘦，打開冰箱冷凍庫發現全都是饅頭，一問之下才知道，他上大學後，爸爸要負擔學費還要還債，經濟壓力更大，過去他經常回家，爸爸為了不讓他擔心，假日都會準備豐盛菜餚，他出社會後回家次數少了，爸爸吃饅頭的日子也增加，連續四年每餐只吃一到兩個饅頭。

該網友說，「我爸非常的堅強，所有苦都不讓別人知道，什麼事都想自己處理，外表顯現出我很可以，殊不知疲態已經顯而易見了，而我媽到現在還在揮霍，整天跟朋友去吃貴婦餐廳，真的很替我爸心疼，別人工作為了夢想年收百萬，我工作只為了讓我爸吃頓飯」。

其他網友則留言「心疼原po爸爸⋯你媽媽以前好荒謬的感覺」、「你媽媽會不知道你爸吃饅頭過日嗎...這種人我寧願斷絕關係」、「有時候有可能是自尊問題，你媽媽也可能是想要把錢賺回來、不被人看不起等等原因才又再去投資」。

饅頭 Dcard

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