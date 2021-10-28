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父母留下8000萬現金遺產...他卻想放棄繼承 網見理由戰翻了
如果長輩逝世後留下一大筆來路不明的遺產，你想如何處置？一位鄉民就在網上分享同事的經歷，他透露同事發現父母離世後留下的8000萬現金遺產屬於「不義之財」，於是心生放棄繼承的念頭，文章ㄧ出也引起許多網友熱議。
一名網友在PTT發文，他表示同事最近分享父母相繼離世後留下一筆8000萬現金遺產，但發現這是「不義之財」，便想放棄繼承，原PO和其他同事們聽了也都贊同應該放棄繼承，但他也想詢問網友「大家的想法也跟我ㄧ樣嗎？」
文章曝光後引起兩派網友論戰，部分網友建議「可以繼承後拿來做善事」、「如果沒有法律責任，那大可繼承後好好運用做好事」、「繼承然後捐給慈善機構啊」、「如果不會被牽連犯罪的話，我會繼承」、「錢是無辜的！」。
另一派網友反而指出，「如果有這種想法，我也覺得不要繼承，你同事沒那個命跟能力處理，反而害了他」、「道德過不去就不要拿，不要拿了才又道德感爆發」。不過，也有少數人打臉直呼是幻想文，「幻想文吧，誰會把鉅額遺產數字跟外人說」、「有8000萬現金的人不會公開炫耀，讓人覬覦、生歹念」。
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