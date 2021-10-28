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男友太胖導致「行房障礙」 她急問是否分手？ 網友掀論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名女性的男友太胖「性愛都成問題」，她猶豫是否跟對方分手。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
英國一名女性的男友太胖「性愛都成問題」，她猶豫是否跟對方分手。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

英國一名30多歲女性在社群平台提到，近期結交一個各方面條件都很優異的男友，但對方過度肥胖影響了性行為，甚至還因脂肪過多罹患「陰莖埋藏症」（buried penis syndrome）。原PO急問網友：「是否要因為男友的身形跟對方分手？」

原PO強調自己不是在找「健身房猛男」那種類型，但期盼能找到共同生養小孩的伴侶，男友若體重正常會非常理想。

許多網友勸原PO分手，認為她的男友此刻應該專心減肥，而不是專心約會：「我很驚訝他現在還有時間約會，卻沒好好解決自己的問題。他為什麼要等別人來解決他的問題？」、「如果他那麼肥胖，他可能無法活到孩子長大的那天，可能也無法好好照顧他們或和他們一起玩。甚至可能連保險公司也不願承保」。

但也有網友建議原PO再給這段關係更多時間，男友的體重問題不一定長久。一名網友表示：「請原PO幫他減肥..他們感覺是靈魂伴侶！！原PO不要聽雜音！請帶著男友開始運動並幫助他做健康的飯菜..不要放棄！」

一名網友稱這段關係如果性別倒置，大家的反應會截然不同。還有一名網友提到：「如果原PO須要向廣大網友徵詢意見，這段關係早已宣告結束了。」

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