男友和妹子共乘 她曝超展開情節：我因為高乘載管制被綠了

男女朋友分手的理由百百種，沒想到「高乘載管制」也意外成導火線？近日一名女網友PO文抱怨，男友因為「高乘載管制」載了一名陌生妹子北上，沒想到兩人看對眼最後還上床了，讓女網友相當不可置信。

「男友因為高乘載睡了別人」，原PO心酸發文表示，上週末和男友去宜蘭3天2夜，出發前本來有載一個友人，因此沒高乘載問題，但回程時友人要停留在宜蘭陪女友，因此她就和男友煩惱著回程高乘載怎麼辦。

原PO接著說道，她一開始提議等到8點管制結束再返程，但前男友不想等，此時友人跑去問民宿有沒有人要一路往北，竟然找到一位女生同行，「那時候想說應該還好，就好心一起搭便車，不過那位妹子卻很主動，在車上一直覺得氣氛很詭異。」

過了幾天，原PO發現男友手機有加這名女生的Line，而且還很心虛地刪對話紀錄，「逼問男友後，他才承認載我回家後那女生很主動，最後睡了，他一直跟我道歉是一時衝動，反正就很荒唐！我竟然因為高乘載被綠」。最後原PO也和男友分手了。

貼文一出，網友紛紛安慰，「天上掉下來的餡餅把持不住就分吧，你會遇到更好的，別回頭」、「你男友桃花運還真強…」、「好扯！這什麼八點檔情節，果斷分手是明智的決定，現在很難過 ，但以後會感謝現在的自己」、「傻眼有夠噁心，還好你分手了，幹得好！」