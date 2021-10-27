Z世代性關係複雜？Ashley Madison調查：年輕人想穩交但不要婚姻

台灣2020年離婚率高居亞洲之冠，結婚率更是創下11年來新低，加上Z世代有「愛玩」、「性觀念開放」及「不願安定下來」等刻板印象，使得大家普遍認為年輕族群更傾向於開放式關係；然而根據Ashley Madison調查結果顯示， Z世代年輕人想要「與固定伴侶穩定交往」的比例相較其他年長世代更為顯著。

全球最大婚外情約會網站Ashley Madison針對2,118名會員進行調查，超過半數（55%）的Z世代會員（1997至2015年出生者）表示目前不考慮結婚，但這並不代表他們不希望擁有能夠陪伴終生的另一半，有41%會員渴望建立穩定交往的關係，甚至有59%成員表示會與交往對象訂定「固定關係」的協議。

相較之下，年長受訪者為了實踐對伴侶的承諾，或是被結婚證書所束縛，當他們對婚姻制度下的固定關係感到厭煩時，反而傾向透過網路找尋不為人知、更隨興且短期的樂趣。

Ashley Madison的公關總監Isabella Mise表示，年輕一代的會員正在改寫長久以來社會框架所制定的規則，用自己的方法去實踐他們理想中穩定長期交往的生活。調查顯示有45%的Z世代受訪者認為擁有長期穩定的固定交往對象是理想且有效的關係結構，但僅有33%的年長受訪者也抱持著相同看法，或許是當初以為的童話般婚姻生活，隨著時間流逝逐漸變成令人沮喪的現實。

Z世代對婚姻想法不同年長世代。圖／ Ashley Madison提供

許多Ashley Madison的年長會員在經歷過婚姻生活後，逐漸接受了開放式關係的想法，有70%更傾向於開放式關係而非固定式關係，他們認為這樣的關係不僅能為生活帶來更新鮮的體驗、對伴侶的壓力更小，還能使他們更自由的表達自己。但對Z世代的年輕人來說，開放式關係的風險高於其益處，包含心生嫉妒的問題（77%）、情緒上的折磨（50%）以及自尊心的問題（41%）。

不論Z世代是否因涉世未深，而對長期穩定的固定伴侶關係過於樂觀，或是年長族群因自身經歷最終選擇婚姻以外的兩性關係，只有在權衡所有利弊後謹慎抉擇，才不會在感情的路上一錯再錯。