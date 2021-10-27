準婆婆拋7問題 女友一聽怒喊分手 網戳破盲點：說話的技巧

許多情侶要結婚前，都必須先見過雙方父母，才能步入禮堂。一名網友的哥哥最近要結婚了，準婆婆要哥哥問女友幾個問題，沒想到哥哥問完後，女友相當氣憤甚至想要分手，於是他想問問網友們，「這些問題很惡劣嗎？」。

一名網友在Dcard「結婚版」發文，他的哥哥最近要結婚了，正在看房，媽媽要哥哥詢問女友幾個問題，包含「女生打算以後房貸負擔多少？按照出資登記嗎？」、「女生有多少存款，夠不夠分擔頭期款？有沒有想要買車？」、「若男方出資較多，是否可以離婆家比較近？娘家有沒有要幫忙出錢？」、「以後有要生小孩嗎？如果有，想住多少錢的月子中心？」、「打算讓小孩接受什麼程度的教育、學前教育選擇公立還是私立學校？」、「小孩需要爸媽幫忙照顧嗎？」。

沒想到原po哥哥問完後，女友氣炸了，認為很愛計較，還沒結婚就算計他們家的錢，甚至吵得要分手，令哥哥相當無奈，於是想問問網友們，「這些問題有很惡劣嗎？」，引起不少網友討論。

不少網友認為，這些問題很必要，但男方不會講話導致女方和婆婆產生誤會，「就第三者的角度來看，確實是很現實且必要的問題，但我若是當事者，也會爆炸，重點是你哥哥在居中的溝通方式…我只能說，說話的技巧很重要」、「的確，就現實面而言是需要去了解的，畢竟沒錢走沒路，但是如果我是當事人我也會不舒服，我覺得這些問題都不應該由男方家長來問，如果男生自己跟女友討論他們未來家庭藍圖的方式去了解會比較好，畢竟感情是他們兩個在談，比較不會有互相猜疑的問題」、「媽媽不過分，是哥哥處理不好，為什麼要讓女友知道是你媽請他去問的？這些問題兩個人最好要在婚前討論，但不需要讓女生知道是你媽媽提出的，有些事情男友提出和男友媽媽提出，聽起來就是不一樣，只要加上一句『我媽/我爸問我們…』壓力瞬間暴增啊，如果他們分開了，也不是你媽媽的錯」。

有網友則認為，媽媽管太多，「我自己是覺得，這些全部都是必須要討論的，雖然我還沒論及婚嫁，但如果我有那一天我也一樣會全部攤開來講清楚說明白，這是雙方本來就該事先討論的問題」、「我覺得女方必須回答的是跟你媽直接相關的問題，比如房貸男女方出資(假設你媽有出錢)、還有小孩父母帶不帶，其他問題回不回答要尊重人家」、「這些是結婚前兩人該討論的東西沒錯，但不是未來婆婆該問的東西」、「這些感覺是你哥他們小夫妻結婚前就應該討論好的，你媽一堆問題、小叔上低卡取暖，我是覺得比較過分」。