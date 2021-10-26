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一年內沒生孩子要「淨身出戶」 媳婦爆真相讓婆婆停止催生

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友出嫁後，被夫家婆婆催生小孩，更要求若一年內沒有生男孩子，就要「淨身出戶」。圖／ingimage
一名網友出嫁後，被夫家婆婆催生小孩，更要求若一年內沒有生男孩子，就要「淨身出戶」。圖／ingimage

現代人工作忙碌，許多夫妻忙於賺錢，結婚多年後才會計劃生小孩。一名網友出嫁後，娘家送房子跟車給女兒，並登記她的名字。但該網友結婚不久後，被夫家婆婆催生小孩，更要求若一年內沒有生男孩子，就要「淨身出戶」。

一名網友透過臉書社群「匿名公社」發文，因為當時結婚，老公存款不多、月入不到4萬，原PO媽媽不捨得女兒跟老公租房子、騎機車，就送房子還有車子，並登記女兒的名字。但因為男方想顧面子，原PO見對方家長時，男方希望她隱瞞父母說房子還有車子都是自己賺錢買的，原PO也答應。

結婚不久後，由於原PO跟老公還年輕，希望三年後才計畫生育，就被婆婆衝進房子罵「不孝、失職的媳婦」，更催促一年內沒生男孩子，就要繼續生，若不肯就必須跟先生離婚「淨身出戶」！當時原PO感到很錯愕，直接告訴婆婆實情：「這房子和車子都是我爸媽在我婚前就買給我的，名字也都是我的，如果要離婚，要淨身出戶的是妳兒子。」

事後，婆婆再也沒催促生孩子、一定要生男孩。原PO也感謝自己有強大的娘家。網友看到原PO經歷後，認為婆婆的行為十分不妥，「爛婆婆」、「有些老人家，就是自以為是」、「還好娘家靠山強大，不然碰到這種婆家，可有苦頭吃了」、「基本的尊重都做不到」。

也有網友建議原PO趕快離婚，「感覺老公有點沒用」、「你老公沒錢沒肩膀又好面子」、「直接讓老公出戶吧」、「要小心婆家後續發展」、「整件事你老公完全沒幫忙說話，整個媽寶」、「老公會不會太軟弱，如果不幸福一定要早點離開」、「以後有小孩也不要先過戶給孩子，這位老公你自己斟酌，趁還沒有孩子前好好思考一下」。

婆婆 結婚 計畫生育 媽寶

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