26歲男學歷好薪水高 「1條件」讓曖昧對象瞬間冷掉

選擇伴侶時，有些人會很注重對方外貌、性格、學歷、家境等條件。一位月薪10萬的26歲台大碩士畢業生，最近因曖昧對象發現他的「1個條件」後，態度變得冷淡，引來網友討論，這個條件有那麼重要嗎？

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，他的朋友今年26歲，台大碩士畢業，目前月薪有8到9萬，加班則月入破10萬。這位朋友性格脾氣好、長得不錯，最近認識一位24歲的醫學系女大生，雙方互動熟絡。但當女方得知男方是「26年母胎單身」後，態度驟然冷淡。原PO說，女大生曾有3段戀情經驗，向網友提問「母胎單身很扣分嗎？」

一些網友認為因為母胎單身沒有戀愛經驗，相處起來可能需要花時間磨合，或對方因個人問題才談不成戀愛，「有些人下意識覺得母單等於有問題吧」、「不想跟初學者談戀愛的感覺」、「像挑到別人不要的」、「是不是個性或其他方面有什麼問題」、「社會觀感會覺得個人有點問題」。

不過，有網友認為，母胎單身才好，反而不太欣賞戀愛經驗豐富的人，「真的喜歡了不會管是不是母單吧」、「母胎單身不會有前女友的困擾」、「母單就是寧缺勿濫」、「我覺得戀愛豐富的才奇怪」、「現在很多人感覺都對母單抱有很重的歧視，難道情史豐富就是榮耀嗎？」。