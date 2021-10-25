女偷看手機驚見老公小三情慾對話 揭結婚前一晚上床

如果懷孕後發現老公出軌，應否離婚？有女網友於討論區發文表示，結婚後幾天覺得老公怪怪的，總感覺經常防着她回訊息，她決定偷看老公手機，竟發現一段情慾對話，老公哭着下跪求原諒，後來她弄清時間線，發現老公居然在結婚前一晚與別的女人上床。她得悉一切後，一整晚難以入眠，現在她已懷孕3個月，不知道之後應怎麼面對這段關係。

該名女網友於Dcard討論區以「老公在我懷孕3個月的時候跟別的女人上床」為題發文表示，結婚後幾天覺得老公怪怪的，總感覺經常防着她回訊息，問他借手機都是開好需要用的應用程式才給她，用完馬上將手機放進口袋。

她說，直覺告訴她不對勁，但又覺得可能因自己是孕婦，很容易想太多，就沒放在心上，遲些找機會再看看老公手機有什麼異樣。日前她偷看老公手機LINE的訊息，大部分都是工作對話，轉看Instagram，終於發現老公出軌證據。

她問老公「這誰？為什麼對話感覺很曖昧？」，老公回答「就在鬧亂講的而已啊！你不是要喝果汁趕快去喝啦！」她繼續往上滑，發現一段情慾對話，老公立即哭着下跪說「沒有以後了，我真的學到教訓了，我真的很需要你，再給我一次機會」。她心想「我跟他登記結婚前，他都沒有跟我下跪求婚，現在居然是因為這種事情跟我下跪」。

她弄清時間線，發現老公居然在結婚前一晚與別的女人上床，「真的是送了我一份大禮，真是可笑」。結婚當天，老公從別的女人床上醒來後說很累，想她幫忙開車，她說有點暈車不舒服，「事後都沒關心我還有沒有不舒服，只關心別的女人在床上舒不舒服」。

網友紛紛留言勸籲她離婚，「除了離婚還有別條路嗎？我反正是無法接受這種噁心的事情」、「要我的話，直接先去墮胎，然後跟他離婚了。這種男人留着幹嘛，有1就有2，不想要以後都活在陰影下」、「離開渣男，才能遇到真正珍惜你的好男生」。

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文章授權轉載自《香港01》