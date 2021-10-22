爸要家人「湊幾張」五倍券買洗衣機 她無奈：都不知道物價

為了振興經濟，今年再度推出振興券，許多人一拿到五倍券後立刻購買自己想要的東西，一名女網友抱怨爸爸根本不知道物價，以為湊個6千元的五倍券就可以買一台洗衣機，貼文一出讓許多人也很有共鳴地說「很多長輩都這樣」。

這名女網友在臉書「爆怨公社」寫道，家裡打算要換洗衣機，她考量到要洗床單、被套，甚至冬天的衣服比較厚，因此洗衣機至少要13~15公升才夠用，但在還沒發五倍券時，爸爸就要家人每人各出2千元的五倍券來買，但她認為這樣湊一湊也只有6千元，想買一台容量大的洗衣機根本不夠，不過爸爸聽完她的說法後卻認為沒必要買那麼大台。

等到領了五倍券後，原PO拿3千給爸爸，自己留了2千，昨天（21日）回到家後，爸爸跑來跟她說「現在的洗衣機怎麼這麼貴，一台都要1萬多，我還以為一人出個2千塊，如果不夠貼點現金就好了，沒想到去看了幾間大賣場都要1萬多」，一席話讓原PO聽了很無言。

原PO說她想抱怨的不是爸爸跟她要五倍券，而是現在的錢很薄，物價又上漲，不能拿30年前的物價跟現在做比較，「不要把你的錢當美金在看好嗎？6千塊應該只能買雙槽半自動的洗衣機吧！」

不少人看了很有共鳴，「多教教老爸，畢竟時代不同金錢觀念也會有極大差異，多拿點資訊給他看讓他理解就好」、「我家也是這樣，但講了沒用，依舊活在過去」、「每個家裡總是有一個活在過去物價的長輩，我爸爸一餐費用超過50就叫做貴」、「物價變得太快了，別怪妳爸，至少他在嘗試了」、「老人家都是這樣用30、40年前的物價來看」。

還有網友建議原PO「可以去看福利機，有些也很便宜」、「床單去自助洗衣，買台小的應付每天換洗衣物就好了」、「床單被套棉被等大件不常洗，可以去自助洗衣店就好」、「真的要買大，不然洗不開也洗不乾淨」、「三洋媽媽樂，預算多一點可以買到…很耐洗」、「或許可以考慮買二手的，之前買二手的便宜許多，買來之後，再叫人整理清潔」。