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小三上門要她死心離婚 人妻才驚覺暖男夫外遇六年還偷生

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太遭到小三要她離婚，才發現丈夫原來背著她偷吃六年之久。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太遭到小三要她離婚，才發現丈夫原來背著她偷吃六年之久。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在感情世界裡，最怕另一半出軌外遇，破壞兩人的和諧世界。最近在日本，就有位人妻遇上老公外遇的事件，而且對方的小三還公然出面挑釁，讓她難以接受。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名理彩的44歲太太，29歲時和她的丈夫結婚。雖然自己的父母因為丈夫的學歷不佳，一度反對這場婚姻，不過丈夫人長得帥，個性又好，所以結婚初期的夫妻生活相當甜蜜。生下一男一女之後，理彩的父母態度也逐漸軟化下來。

然而，甜蜜的的婚姻生活，卻在三年前突然變調。一直以為丈夫只愛著自己的理彩，突然收到一位名為「茉莉子」的女性邀約，兩人在一家咖啡廳見面。茉莉子當場表示，他和理彩的丈夫從六年前就已經開始交往，而她這次見面，就是希望理彩能夠主動離婚，讓她能夠取代理彩的老婆地位。

這件事讓理彩相當震驚，雖然她認為眼前的女性確實比自己年輕貌美，但由於丈夫經常用甜言蜜語哄她，因此從未想過會被丈夫背叛。她更發現個性強勢的茉莉子，其實已經生了一位小孩，而孩子很可能就是她丈夫的種，讓她一時之間難以接受。

理彩和丈夫對質過後，確定了對方外遇的事實跑不掉。然而理彩認為自己才是名義上的正式妻子，堅決不肯接受離婚安排。最後雙方雖然沒有離婚，但是丈夫平常都住在茉莉子那邊，偶爾才會回來看小孩。這樣的微妙關係，就維持了三年，理彩至今仍想不到圓滿的方法可以解決，只好繼續這樣膠著下去。

外遇 日本 婚姻 出軌

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