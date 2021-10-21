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婚宴費用新郎全包！她見「一桌沒3萬」怒喊丟臉 網嘆：快放生

聯合新聞網 / 綜合報導
結婚宴客是一筆不小的費用。 示意圖／ingimage
結婚宴客是一筆不小的費用。 示意圖／ingimage

許多新人結婚都會舉辦婚宴，邀請親朋好友一同歡慶喜事，不過舉辦一場婚禮的費用龐大，其中，宴客的價格也是一筆可觀數目。而近日有名準新娘就抱怨，自己希望宴客至少要一桌3萬元起跳，但未婚夫卻認為這個價錢太過浪費，讓她氣得直呼「乾脆婚也別結了」，文章曝光後引起熱議。

原PO在「爆料公社發文透露，自己近日正在籌備婚禮，卻和未婚夫為了宴客費用而有所爭執。她指出，身邊的親友宴客都是一桌4萬元起跳，她也希望自己的婚宴至少要一桌3萬元以上，並且要在飯店舉辦，但未婚夫卻無法同意、認為太浪費錢，讓她相當不滿，直呼「我不可能給我親戚朋友吃一桌3萬以下的宴席」、「讓我沒面子」。

原PO接著貼出兩人的對話紀錄，只見她對未婚夫說道「你到底懂不懂行情？一桌不到3萬能看嗎？」間隔數十分鐘後，疑似因見男方未回應，她便再度傳訊寫下「說話啊，要不然婚不用結了」，對方才終於回覆，表示「2萬多流水席的就非常好了，菜色也很多，我搞不懂妳在堅持什麼？」原PO見狀後，則再次強調宴客要求，並稱「這樣已經很退讓了」。

原PO貼出與未婚夫的對話。圖擷自爆料公社
原PO貼出與未婚夫的對話。圖擷自爆料公社

原PO也說，自己的親友大約是18桌左右，並不是上百桌，也沒有要最頂級的一桌6萬方案，因此認為這樣的要求並無不妥；最後她也補充，當初男方家人提親時，主動承諾要負責全部的喜宴費用，如今要出錢時卻開始計較，讓她甚至懷疑自己「選錯人了」。

然而，文章曝光後，網友們湧入撻伐，紛紛留言向新郎喊話「這婚別結了，還沒結就已經惡夢開始了」、「遇到這種真的甘願不結」、「除非事前有答應過，不然快放生吧」；不少人則勸告原PO「今天是結婚，不是比行情」、「請個客要多高檔的啦，吃完還不是就拉出來」、「一桌花3萬還不一定禮金收得回來，請個30桌就90萬不含酒水，禮金收得到一半就偷笑了」、「3萬是多好？1.5萬就頂到不知道哪裡去了耶」、「小心他等等就會答應妳的要求，不結婚了」。

婚禮 爆料公社 喜宴

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