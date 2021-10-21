趁她不在call小姑搬烤箱 人妻爆氣嗆婆婆「滾回老家」

婆媳同住一個屋簷下容易因生活習慣、個性不同產生磨擦，甚至產生難以平復的衝突。一名人妻就抱怨婆婆趁她不在時將她的私人物品送給小姑，一次又一次讓她忍無可忍，霸氣撂話再發生就要婆婆「滾回老家」。

「快被婆婆氣死！」原PO表示，婆婆有將她私人物品轉送給小姑的習慣，從行李箱、果汁機到外套，只要小姑喜歡，就會趁她不在家時叫小姑來拿走，這次也是趁她和老公外出時，讓小姑搬走她新買的烤箱，等她回家發現物品消失，直接「被氣哭」。

類似事件接二連三發生，原PO氣到不再忍耐，加上家中監視器清楚拍到搬走烤箱的畫面，立刻打電話要小姑把東西歸還否則就報警處理。強硬態度惹毛婆婆，兩人大吵一架，婆婆直接嗆原PO要她滾出去，並要求兒子跟她離婚。

原PO表示，她與老公結婚多年其實很少吵架，但婆婆搬來一起住後總會為婆婆的事情爭吵，直到小孩受不了要他們冷靜想想吵架原因，「想想阿嬤的行為」才點醒他們。這次的烤箱事件，她也明白地告知老公，婆婆不再生事才能繼續住這裡，不然就必須回老家住，因為「房子是她的婚前財產」，不歡迎婆婆住在這裡。

所幸老公與她同一陣線，不只同意她的要求，更表示如果未來婆婆生病需要照顧，他會自己來，不需原PO幫忙，「因為她這個當婆婆的，不值得我（原PO）去照顧她」。

婆婆的行為引來不少網友撻伐，有人也認為，原PO之所以能在婆媳戰爭中佔上風，「自己有錢很重要」，原PO後續也回覆，自己手裡要有錢一事，是媽媽從小對她的要求，就連結婚條件也是存款要達到媽媽的目標才能結，「不然伸手要生活費會很辛苦」。