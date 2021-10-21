男友超摳！她列「飲料只買一杯共喝」等5點 網友直呼：我不行

在談戀愛的過程中，雙方的金錢觀不合常引發爭執，就有位女網友表示，她跟男友從大學交往到出社會，兩人收入不錯，父母也有幫兒女置產，但男友的極致節儉行為令她受不了，她列出5項男友「日常堅持」，其中包含冷氣堅持只開2小時、買飲料只買一杯共喝，網友看完也大吃一驚，直呼「快跑」。

這位女網友在Dcard表示，她跟男友從大學交往到現在，已經出社會工作幾年，雙方同職業且收入不錯，平時支出不用負擔孝親費，雙方父母都有為他們置產。但舉凡花自己的錢「享受美食、買精品、喝星巴克」，都會被男友罵「敗家」。

她列出男友日常生活的5點堅持：

1.不管天氣多熱，在家一天只能開兩小時冷氣2.寧願沒吃飽也不要多買3.買飲料時只買一杯一起喝4.有優惠時才可以吃肯德基或麥當勞5.平日交通只能靠捷運公車腳踏車，用時間節省買機車或汽車的錢

她回顧兩人吵架的導火線，有次他們一起逛夜市，剛好有攤販在賣蜜番薯，一盒100元，她興沖沖掏錢購買，沒想到男友卻快速把她拉走，直言「去超商買兩顆番薯也不到一百元」，但女方認為「我花自己的錢買想吃的東西，有何不可？」她接著說，看到同事請喝的星巴克，讓她想到「自己平常很少喝星巴克，因為男友極度討厭，他寧願買三合一來泡，也規定我不准買」。

看完文章後，網友紛紛表示「男友對自己摳沒事，但管到別人身上就有病，原po快跑」、「就算要存錢買房子也不需要省到這種地步吧…飲料只能買一杯一起喝是怎樣」、「男友太摳了，三合一我不能接受」、「沒辦法接受這種男友」、「看完後我覺得你男友真的摳⋯看到冷氣一天只能開2小時，原PO還能忍受真佩服」。