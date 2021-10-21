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妻出差傳「寶貝，我在616等你」秒收回 夫無言：被綠了嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
人夫收到在外地出差的妻子傳來的簡訊，寫著：「寶貝，我在616等你」，當他想看清楚，妻子秒收回，讓他擔心自己「綠了」。 圖片來源/ingimage
人夫收到在外地出差的妻子傳來的簡訊，寫著：「寶貝，我在616等你」，當他想看清楚，妻子秒收回，讓他擔心自己「綠了」。 圖片來源/ingimage

很多人都有傳錯line訊息的經驗，還好後來有了「收回」功能，也能化解尷尬。有位網友收到在外地出差的妻子傳來的簡訊，寫著：「寶貝，我在616等你」，當他想看清楚，妻子立馬收回，又傳新簡訊：「老公，孩子在家乖嗎？」。原po覺得妻子可能有外遇，但又不知該怎麼開口，「不知道我要怎麼辦，等她出差回來時，要問還是沉默？」

原PO在臉書社團「爆料公社APP-匿名館」以「一條發錯的訊息，發現自己被綠了」為題發文，他說妻子出差時傳來曖昧訊息「寶貝，我在616等你」，他傻眼還沒來得及消化內容，妻子秒收回，隨即又發了話家常的簡訊過來。原po回覆，「孩子都很好的，妳剛發了什麼過來，怎麼一下子又回收了？我沒有看清楚」，妻子秒回「沒什麼，發錯的，我等下要出去開會，先不說了。」

po文一出，網友炸鍋，「愛是一道光」、「跟她說不知道什麼616，但現在希望妳立馬去414」、「都說出差了，當然是在616會議室開會啊」、「先去驗小孩DNA」、「感情問題一律建議分手離婚」「回老婆我在617你過來嗎？」、「這位施主你要919（救一救）自己啊！」、「打電話視訊，不接就離婚」、「答案就在你心裡」。

也有人建議問清楚，「你真的覺得她是不小心發錯嗎？我覺得你可以開始想後續的問題了，財產，監護權什麼的」、「直接攤牌吧...這樣對兩個人都好」、「直球對決吧」、「裝傻有時候不是種幸福」、「直接等她回來簽離婚同意書。真的很瞎」。

外遇 離婚

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