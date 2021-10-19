25歲結婚算「早婚」？眾人揭適婚年齡嘆：太早結還被認為懷孕

對現代人來說，步入婚姻殿堂不是唯一選項，就算有意願結婚，需要考量的因素也很多，晚婚、不婚的情況也逐漸攀升。近日有一名網友好奇，大家究竟是如何定義的「早婚歲數」，有朋友因為25歲結婚被認為是早婚，讓他相當震驚。

原PO表示，他最近聽到有一名25歲的女生要結婚了，但同事一聽卻搖搖頭，評論該名女生是「早婚了」，讓他很驚訝，「我覺得25歲不是早婚是適婚吧，在我的觀念裡22歲以前（大學畢業為分線），才算上早婚，難道現代人的早婚年紀，越來越大嗎？」，並詢問網友如何定義早婚年齡。

貼文一出旋即引發討論，部分網友認為是早婚，「現在30前都算早婚了」、「25真的很早，現在都三十幾才結婚」、「25滿早的，才剛大學畢業三年」、「我27歲要結，大家不是覺得我瘋了就是以為我懷孕」、「27歲以前算早，28至34歲結OK，35以上就算晚婚」。

但也有網友有不同看法，「老實說25至30歲結還好吧，適婚+有體力養小孩，混得好的工作，也應該有小小的成就，看到那些說別人早婚的人，都是自己魯到沒能力負擔婚姻」、「有些女生唸書時期男朋友是醫牙學生，一畢業就結婚了，25真的還好」、「早結的都是家境不錯的＋1」。

根據行政院重要性別統計資料庫顯示，2020年台灣男子平均初婚年齡數是32.3歲，女子則為30.3歲，看來普遍男女都在30歲以上才會步入婚姻，另外，在維基百科「亞洲各國的平均結婚年齡」排行榜上，台灣晚婚年齡超越日本、馬來西亞、泰國等地，但和南韓民眾一樣晚婚，而影響初婚年齡的因素有很多，包含國家政策、經濟發展、當地教育程度及就業程度等，都是影響初婚年齡的關鍵。