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夫妻環島曬恩愛 留下「愛的印記」讓網笑噴：天然的刺青

聯合新聞網 / 綜合報導
一對夫妻近期安排了自行車環島活動，旅途中歷經風吹日曬雨淋，還留下「愛的印記」，不少網友看了直呼「幸福」、「同甘共苦的革命情感啊」。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」
一對夫妻近期安排了自行車環島活動，旅途中歷經風吹日曬雨淋，還留下「愛的印記」，不少網友看了直呼「幸福」、「同甘共苦的革命情感啊」。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版

隨著國內疫情趨緩、再現「加零」，指揮中心也鬆綁口罩配戴規定，參與戶外活動的民眾逐漸增加。一對夫妻近期安排了自行車環島活動，旅途中歷經風吹日曬雨淋，還留下「愛的印記」，不少網友看了直呼「幸福」、「同甘共苦的革命情感啊」。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張一對夫妻席地而坐的背影照，寫道「很佩服你們夫妻倆，14號從屏東逆時針環島，今天到了極北」。原PO表明自己和照片中的夫妻是車友關係，想透過這張照片，跟網友們分享烙印在夫妻雙腳上的印記。

這對夫妻不僅戴著同款安全帽、身穿同款外套，連雙腳被曬黑和沒被曬黑的痕跡也一模一樣。原來夫妻倆環島時也穿同款涼鞋，所以才會留下了同款曬痕。

這張有趣的照片讓不少網友忍不住笑噴，留言說「好狂」、「佩服啊！熱血就是不一樣」、「天然的刺青」、「幸福的印記，美好的回憶」、「情侶鞋」、「好恩愛」、「同款腳腳」、「好想知道那對夫妻環島結束後，腳腳會被曬成什麼樣子」。

環島 疫情 口罩 自行車

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