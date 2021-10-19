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擔心婆媳問題？網友分享結婚後與公婆的幸福生活

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友分享自己跟公婆一起住的生活，表示自己應該是極少數不想跟公婆分開的媳婦，每天都很幸福。圖／ingimage
一位網友分享自己跟公婆一起住的生活，表示自己應該是極少數不想跟公婆分開的媳婦，每天都很幸福。圖／ingimage

女性出嫁後，常耳聞婆媳問題的悲劇，不少女方都希望可以跟男方家庭好好相處。一位網友分享自己跟公婆一起住的生活，表示自己應該是極少數不想跟公婆分開的媳婦，每天都很幸福，更感恩可以加入男方家庭，令不少網友羨慕。

一位網友在網路論壇「Dcard」提及，跟老公交往不到一年結婚，目前懷了第二胎。在嫁來的第一天生日，婆婆為她準備蛋糕慶生，反而原生家庭沒有這樣慶祝過，令原PO很感動。甚至家事全由公婆負責打理，有時候還會買原PO喜歡的食物回來、幫忙帶小孩，讓原PO跟老公兩人出去約會。

許多網友羨慕說：「這才是真的當成自己的女兒照顧」、「好公婆可遇不可求」、「好好喔一般都老婆服侍公公婆婆」、「妳一定上輩子做了太多好事」、「嫁對人了！恭喜妳」。也有不少網友留言說自己也喜歡跟公婆同住，「婆婆下班回家還會陪小孩玩」、「婆婆不會讓我做家事」、「我婆婆也是天使，把我當親親身女兒看待，我們出門是牽彼此然後把我老公拋在後面」、「我公婆讓我在懷孕的時候不用工作，平常也是削好水果給我吃」。

不過，有些網友認為原PO目前的狀況應該維持不久，「現在頂多相敬如賓」、「請問住了幾年？」、「有看到生完孩子露出真面目的」、「期待妳五年後再上來發文」。有些則認為原PO應該要幫忙分擔家務，「怎麼覺得你是雷隊友」、「家事還是你跟先生多承擔一點比較好」、「你是因為繁雜瑣事交給公婆才覺得幸福吧，但這不過是把你們夫妻倆的責任轉嫁給公婆罷了」。

婆婆 結婚 媳婦

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