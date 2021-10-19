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女醫年薪400萬沒人敢追？網點出一道關卡卡死婚姻路

聯合新聞網 / 綜合報導
一名32歲的女醫年薪高達400萬，卻沒人敢追？網友熱議。示意圖，圖片來源：Ingimage
一名32歲的女醫年薪高達400萬，卻沒人敢追？網友熱議。示意圖，圖片來源：Ingimage

一名在中壢美滿服務中心服務的主任徐乃義透過媒體表示，曾接觸1名32歲在教學醫院任職的女醫師，由於快速升遷，年收入約為400萬元，但卻一直苦無良緣，婚姻路都是因為收入太高而無結果，該名主任說，還有另外3名年輕女性，年收入約在250萬元上下，只希望男方與她們收入相當並有正當工作，但也是一樣沒人敢追。

該則新聞在PTT上熱議，網友點出高收入的女性，其實在各方面都要求更高，「即便展開追求，她們也不會要」、「比你低的你又看不起」才是主因，有網友更說，這些與她們收入相當的男性，通常會選擇更年輕的女性，「沒必要配合一起強」，但也有網友說：「女醫師也可以找個年輕收入普通的帥哥啊」。

徐乃義認為，40歲以下的男性年收入要超過400萬元、30歲以下的男性要超過200萬元者實在不多，擇偶若還要加上這些形而上的條件，恐怕有困難度。他建議，能以可溝通、有共同志趣做為挑對象的開始。

職場 結婚 婚姻 相親

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