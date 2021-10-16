女為暗戀男拚考「電機系」意外釣出台大教授勸：直接告白吧

曖昧讓人受盡委屈！一名女學生在「靠北中女中」發文提到，自己暗戀了一位男生三年，為了他決定要考電機系，只希望還能在大學看著他，此文釣出了台大電機系教授葉丙成回應，他認為「別想那麼多，就直接告白吧！」，以免留下雙重遺憾。

這名女學生發文說，自己沒什麼才藝，讀書也不是頂尖，但是卻因為暗戀了一位男生三年，為了能在大學也看著他，決定要一起考上電機系，她表示與男生相識很久了，但都沒有進一步，雖然身邊的人都認為兩人像情侶，感覺很曖昧，但為了不造成對方困擾，要努力上電機系，只希望在大學還能陪著他。

此文也意外釣出台大電機系教授葉丙成回應，他表示自己身為電機系教授，看到一個不知道對電機系有沒有興趣，但是為了見到心儀男孩而選擇電機系的女孩，沒有辦法當作沒看到。

他留言建議，首先，要念電機系的理由不該是這樣，他認為女學生別想這麼多，直接找對方告白，因為再拖到大學，可能就會被別人捷足先登了，葉丙成認為「喜歡就先告白，不管結果如何，至少日後不會留下『早知道當初我就...』的遺憾。

葉丙成說，希望女孩有勇氣告白，不要沒告白而留下一輩子埋怨自己當年沒有告白的遺憾，最重要的，不要因為這樣念沒有興趣的電機系，有興趣在念，不要為了暗戀男孩而選擇，不然最後可能會有「畢不了業 + 沒有告白」的雙重遺憾。