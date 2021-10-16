婚前同居影響婚後生活？正反派網友這樣說

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「婚前同居」話題近三個月的網路聲量，帶您了解近期網友對婚前同居的熱議觀點。

常言道，在談戀愛時，人們永遠看不到另一半的真面目。近來，有愈多情侶會先「婚前同居」，以了解雙方在生活上的契合度，但「要不要婚前同居？」這個問題也有兩派網友的看法。

婚前同居先了解對方家人、婚後看到對方真面目？

結婚前需要考慮的事情有很多，部分網友因此建議可先「婚前同居」，又俗稱「試車」的方式，先了解雙方在生活中是否存在著有許多價值觀的磨合問題。

婚前同居話題男女網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友對「婚前同居」話題的討論，可發現「支持派」的男性網友雖比女性網友略多，但整體來說，持支持立場的網友大多認為結婚前一起住可以「更了解對方家人」，如有女性網友表示「婚後男人不太可能脫離原生家庭，還要奉養公婆，所以婚前先試試看比較好」，認為如此便可進一步減少婚後與對方家長發生衝突的機率。而能「先適應彼此生活習慣」也是網友贊同婚前同居的理由之一，認為可以讓未來婚後生活的摩擦減少，如有男性網友表示「支持婚前試同居！磨合和相處很重要」、「最好先同居試婚，這樣才能發現兩人的生活習慣差異」。

而「反對派」的男女網友討論聲量雖相差無幾，但以女性網友略多。不少男女網友也都提到婚前同居「會跟對方扯到錢」，容易傷感情，怕都還沒結婚就會面臨分手的慘況，有民眾就表示「美其名是婚前同居，但只是在分攤對方支出而已」、「如果要同居還要租更大的房子，只是增加雙方的經濟負擔而已」等。另外，也有網友提到婚前「要保持矜持」等問題，如有女性網友提醒「如果婆家觀念比較傳統的話，建議不要（婚前同居）」，認為在傳統家庭裡，婚前先同居的話，女性較可能會被貼標籤。

結婚不是兒戲，而是等同人生中將要多一位家人。因此在步入禮堂前，不管認不認同婚前同居，能熟悉與對方的相處模式及生活習慣，並且在婚前考慮清楚，才是最重要的。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》