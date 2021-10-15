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新婚三個月婆媳生嫌隙 尪霸氣撂話「不讓她忍耐」一舉動網讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO認為交往時不會讓女朋友受委屈，結婚後就更不該讓老婆無條件忍耐。 圖／pakutaso
原PO認為交往時不會讓女朋友受委屈，結婚後就更不該讓老婆無條件忍耐。 圖／pakutaso

婆媳問題自古難解，老公夾在中間尤其難做人，更有許多人將婆媳爭鬥不休的原因歸究於老公的「不做為」。不過近日出現一位「神隊友」，不僅迅速斬斷婆媳爭吵源頭，更霸氣表示「憑什麼結婚後就要讓老婆無條件忍耐」，獲網友狂讚「真男人」。

原PO表示，與老婆從19歲就開始交往，長跑8年後結婚，由於交往期間爸媽和老婆相處的不錯，和老婆商量後決定在小孩上幼稚園前都住婆家，不僅能省房租，小孩也有人顧，可惜婚後不到三個月雙方就產生不愉快。

由於原PO爸媽有點傳統，看不慣老婆下班後不做家事，對他們沒有快點生小孩一事也頗有微詞，雖然未鬧開吵起來，但雙方都有找原PO小小抱怨一下，因此他很快就發現老婆和媽媽因生活習慣等不同產生磨擦，當下便暫停換車計畫，帶老婆出門看房下訂，過沒多就搬離從小到大生長的家。

原PO霸氣的說，因為在搬家前一天才告知媽媽，惹得她大怒，但「我是你兒子，她是她爸媽的寶貝女兒，沒道理結婚後就要去改變自己的生活習慣」，並保證他每周一定回家吃飯，至今老婆和媽媽的關係已恢復到結婚前的和諧模式。

「我也不是不懂為什麼很多老公都選擇裝死」他坦言很多人會認為跟自己爸媽住沒什麼不好，只要老婆忍一下就解決了，但他認為一定要尊重老婆的感受，如果剛交往的時候都不會讓女朋友受委屈，「那憑什麼結婚後就要讓老婆無條件忍耐」，因此即使沒有積蓄也會想辦法搬家，「沒有惡婆婆，只有無能的老公」。

文章引起網友熱議，不分男女皆一片盛讚，「你根本是神隊友」、「如果多點男生跟你一樣，應該很多婆媳問題都不會發生了」、「認同。看了那麼多婆媳問題，幾乎都是因為男生無能、懶惰、媽寶」、「超級給力的老公」、「有肩膀，讚」、「老公最佳範本」。

婆媳紛爭

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