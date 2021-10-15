每天替年邁父母把屎把尿 換來一句「遺產全給體弱妹妹」讓她氣炸

家族的遺產分配如有不慎，往往容易造成家庭失和，親兄弟姐妹反目成仇。最近日本媒體，就報導了一起遺產分配的糾紛。

根據日本媒體「Hint-Hot」報導，一位化名「美空」的44歲太太，高齡70的父親在3年前發生交通事故，生活起居變得需要其他人照料。由於父母不願意住進長照設施，且美空就住在老家15分鐘車程的地方，因此在每天下班以及週末時，美空都得回老家幫忙母親照顧父親。

其實除了美空之外，這個家庭還有美空的一位妹妹。然而這位妹妹自小體弱多病，平常就有氣喘，便以此為由拒絕幫忙。可是美空心裡清楚，雖然妹妹確實身體不算好，可是也沒有到完全沒辦法生活、幫忙的程度。但她也懶得和妹妹計較，繼續犧牲自己和老公小孩共處的時間照顧父母。

然而在某次家事做完之後，父母卻找美空商量，他們認為妹妹身體虛弱，擔心她以後的未來，因此有意要將遺產通通給她，要美空簽署放棄遺產的同意書。這讓美空非常不能諒解，認為父母親太偏袒妹妹，而美空的丈夫也有相同意見。

此後，美空就和父母親嚴重不和，回老家的照料頻率縮減到一週一次。父親認為美空居然為了遺產這麼薄情，因此痛批她的態度，但美空也認為她身為親生骨肉，卻沒有得到應有的尊重。雙方的隔閡，至今仍還在持續著。