快訊

美國前總統柯林頓驚傳入住加護病房 與COVID-19無關

城中城大火釀46死疑檀香餘燼亂扔釀禍 情侶涉重嫌今早複訊

每天替年邁父母把屎把尿 換來一句「遺產全給體弱妹妹」讓她氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位太太長期照顧年邁的父母親，然而對方卻希望把遺產全給妹妹，要她簽署遺產放棄書，讓她非常不能諒解。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位太太長期照顧年邁的父母親，然而對方卻希望把遺產全給妹妹，要她簽署遺產放棄書，讓她非常不能諒解。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

家族的遺產分配如有不慎，往往容易造成家庭失和，親兄弟姐妹反目成仇。最近日本媒體，就報導了一起遺產分配的糾紛。

根據日本媒體「Hint-Hot」報導，一位化名「美空」的44歲太太，高齡70的父親在3年前發生交通事故，生活起居變得需要其他人照料。由於父母不願意住進長照設施，且美空就住在老家15分鐘車程的地方，因此在每天下班以及週末時，美空都得回老家幫忙母親照顧父親。

其實除了美空之外，這個家庭還有美空的一位妹妹。然而這位妹妹自小體弱多病，平常就有氣喘，便以此為由拒絕幫忙。可是美空心裡清楚，雖然妹妹確實身體不算好，可是也沒有到完全沒辦法生活、幫忙的程度。但她也懶得和妹妹計較，繼續犧牲自己和老公小孩共處的時間照顧父母。

然而在某次家事做完之後，父母卻找美空商量，他們認為妹妹身體虛弱，擔心她以後的未來，因此有意要將遺產通通給她，要美空簽署放棄遺產的同意書。這讓美空非常不能諒解，認為父母親太偏袒妹妹，而美空的丈夫也有相同意見。

此後，美空就和父母親嚴重不和，回老家的照料頻率縮減到一週一次。父親認為美空居然為了遺產這麼薄情，因此痛批她的態度，但美空也認為她身為親生骨肉，卻沒有得到應有的尊重。雙方的隔閡，至今仍還在持續著。

日本 遺產

延伸閱讀

男追女「太有禮貌」被打槍？ 網打醒：真相只有一個字

月薪6萬給爸媽4萬男友「沒錢結婚」 30歲女問：我該繼續等5年嗎？

「阿嬤煮的菜…」 女兒一句實話讓婆婆氣到扔垃圾桶

孝親費調漲5000元引發婚姻危機 32歲人夫苦惱：小學畢業就說好了

相關新聞

每天替年邁父母把屎把尿 換來一句「遺產全給體弱妹妹」讓她氣炸

家族的遺產分配如有不慎，往往容易造成家庭失和，親兄弟姐妹反目成仇。最近日本媒體，就報導了一起遺產分配的糾紛。

【生活趣聞】sponge／地兜

鄰居小朋友跟著阿嬤來家中坐，只見他繞著地上一大張的廣告紙轉，皺著眉頭，右手食指還不時滑著下巴。

【夏日記憶】周怡蕙／蟲蟲危機

回娘家時，爸爸告訴我客廳最近有隻很令他困擾的怪蟲，會發出短促的「嗶」叫聲。每當他費力尋找，那蟲子像是在嘲笑我們人類的動作...

【編劇媽媽求生記】編劇媽媽／是被給予，還是被索取？

工作日忙著寫劇本時，宸的好友來到家裡玩耍。兩個孩子滿屋子跑啊尖叫地玩耍，「阿姨，可以請你來一下嗎？」「等一下，我在工作。...

新嫁娘怨夫家「支出都除以3、獨立電表自付」 網卻一面倒讚爆

一名剛新婚不久的人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文抱怨，才剛嫁過來夫家，就覺得諸多事情畫分得太清楚讓她覺得不像一家人，比方她跟先生住二樓，電表卻得自己申請獨立電表，然後自付電費。

月薪6萬給爸媽4萬男友「沒錢結婚」 30歲女問：我該繼續等5年嗎？

有位女網友表示，她和男友交往6年，男友月薪6萬，但每月要給爸媽4萬元，兩人約會都AA制。女方即將邁入30大關，想要結婚有自己的家庭，男友卻表示目前沒有錢，希望女方「再等他五年」存錢結婚。女網友在靠北老婆粉絲專頁發文問，「我要選擇相信他嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。