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新嫁娘怨夫家「支出都除於3、獨立電表自付」 網卻一面倒讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名新婚人妻抱怨婆婆嘴上說都是一家人，實際做法卻分得好清楚，連電表都要自己獨立申請，然後自己繳電費。 中央社
一名新婚人妻抱怨婆婆嘴上說都是一家人，實際做法卻分得好清楚，連電表都要自己獨立申請，然後自己繳電費。 中央社

一名剛新婚不久的人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文抱怨，才剛嫁過來夫家，就覺得諸多事情畫分得太清楚讓她覺得不像一家人，比方她跟先生住二樓，電表卻得自己申請獨立電表，然後自付電費。

她還觀察到，夫家的財務都要分為三等分（公公、婆婆、老公），而且結婚宴客的酒錢、飲料錢也要除於3，甚至桌錢婆婆也想除於3，最後多出的三桌沒人認領，婆婆竟當著她的面直接問「那媳婦家三桌的錢要算誰的？」讓她當下恨不得立即打電話給娘家，幫忙送錢過來。

她委曲表示，「我有害自己老公嗎？女方長輩來給男方宴客，是娘家要自己支付桌錢嗎？至今一年多了，我都不敢開口跟娘家講這件事情。」所幸她老公意識到自己媽媽怎會當自己的面老婆說這種話時候，急忙開口說，「我老婆家算我的。」

很多時候，對於公婆的做法她也只能無奈接受。再舉例來說，結婚聘金大小事都是老公自己一手打理，連開車禮金支付、長輩喝茶的紅包錢也是她老公，而公婆只是負責出席，走走紅毯吃吃飯，為了幫老公省錢，她也同意公證，但公公和婆婆想回收之前包出去的錢，最後也只能尊重。

雖然公婆把許多跟錢有關的事情都分得很清楚，但就電費這件事來說，不少網友卻是在貼文底下留言大讚很不錯。有人就表示這樣子很好，妳高興怎麼吹冷氣，自己付錢就理直氣壯，不然還要被說，「電費怎麼比還沒結婚時多了多少？意思就是都是媳婦吹冷氣，到時候都推給媳婦就好了啊！」

還有人鼓勵這位人妻，開導她說，「那本來就是妳先生原生家庭的模式，妳先生處理的很好不是？每個家庭本來就有各自的習慣模式在經營，久了妳也會習慣的，沒有什麼對錯。」其他人也回應，「分清楚才不會被說話」、「至少是除以3，而不是全部都叫妳們出錢。」

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