月薪6萬給爸媽4萬男友「沒錢結婚」 30歲女問：我該繼續等5年嗎？

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聯合新聞網 / 綜合報導
情侶交往久了，常常會想讓關係邁入下一階段，或者同居、或者考慮結婚、生小孩。圖為情侶示意圖。 圖片來源/ingimage
情侶交往久了，常常會想讓關係邁入下一階段，或者同居、或者考慮結婚、生小孩。圖為情侶示意圖。 圖片來源/ingimage

情侶交往久了，常常會想要關係更親密，邁入下一階段關係，或者同居或者考慮結婚、生小孩。反之，如果一直停滯在同一階段，沒有目標，常讓人感覺不安，未來也不明朗。

有位女網友正遇上這種關卡，她和男友交往6年，男友月薪6萬，但每月要給爸媽4萬元，兩人約會都AA制。女方即將邁入30大關，想要結婚有自己的家庭，男友卻表示目前沒有錢，希望女方「再等他五年」存錢結婚。女網友在靠北老婆臉書粉絲專頁發文問，「我要選擇相信他嗎？」

網友頻頻勸分，「早點分手，及時停損」、「不要再浪費青春在這種媽寶身上了，完全沒有為將來打算，妳還在期待什麼」、「以後生小孩養小孩也是AA，坐月子的時候自己出一半的錢，想清楚吧」、「別把最美好的時光浪費在不可能的人身上」、「食之無味，棄之可惜，所以不會娶妳的，放棄吧」。

有人認為男生存錢說只是藉口，「若真的想娶妳不會叫妳等」、「分手吧，也許分手後不到半年，他就會寄喜帖給妳」、「月收6萬給爸媽4萬，他說他沒錢結婚，這我相信，但我應該不會再等下去這樣下去，5年後他還是沒錢結婚」、「等五年後他可以當孩子的乾爹」、「這種等五十年也一樣沒錢」。

有人建議結婚要有共識，「找一個以結婚為前提交往的對象實在點」。

結婚 情侶

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