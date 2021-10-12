這個性愛姿勢最危險 醫曝一半男性生殖器斷裂案都起因於此

英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）日前在社群平台提到一半以上的陰莖骨折案例，都是由女性在上位、且呈背對面的「反女牛仔式」（reverse cowgirl）性愛姿勢造成。

蘭加楊解釋，行房時如果插入動作不穩定，或雙方不同步，就可能造成陰莖滑出並被女性恥骨壓斷。蘭加楊說陰莖裡雖然沒有骨頭，仍可能折斷，所謂的「陰莖骨折」意指讓陰莖勃起變大的結締組織「白膜」撕裂，陰莖海綿體中的血液從撕裂處流出。陰莖一旦骨折，「看起來會像茄子」。若不進行縫合手術，可能會造成勃起功能障礙及陰莖永久彎曲。

不少網友感到相當沮喪，表示：「這是我最喜歡的體位（大哭表情符號）」、「我老公看了這段影片後很怕靠近我」、「那是最好的體位耶」。

但先前研究發現，小狗式（doggy style）是最危險的體位，41%的陰莖骨折病例都是源自於此姿勢。第2危險的是男性在上的傳教士（Missionary）體位，造成25%陰莖骨折，第3危險的才是反女牛仔式。