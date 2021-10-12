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男追女「太有禮貌」被打槍？ 網打醒：真相只有一個字

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為男女約會示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為男女約會示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

女生不是應該都喜歡男生風度翩翩，很有禮貌嗎？有位男生追求女生時，被女方用「你禮貌到讓人感到不舒服」的理由打槍。他很疑惑，在ptt八卦板發文求救：「男生太有禮貌其實也不ok?」

原po表示，女同事最近介紹好姐妹給他認識，雙方約會共進晚餐，男生大方請客，約會全程保持紳士風度，言行舉止沒有展現任何企圖。事後原po詢問同事友人對他評價如何，她竟然告知：「我朋友覺得你禮貌到讓人感到不舒服」。原po聽完超傻眼，忍不住問網友難道有禮貌也錯了嗎？

網友一面倒，「當理由違反邏輯的時候，通常都是臉的問題」、「人帥真好，人醜性騷擾」、「太過於有錢，就不會有這些事情了」、「帥哥的話，就是好紳士好暖」、「其實她說的是：你很有禮貌；但長相讓人很不舒服」、「有禮貌的彭于晏vs有禮貌的鄧佳華，你是妹子的話會選誰」。

有人挺男人不壞女人不愛，「當男人戀愛時，看一下啊」、「反著想，她只愛壞壞8+9啦」、「沒聽過壞壞惹人愛？」、「常是經驗不多的才會這麼拘謹，但女孩子多半不喜歡這樣」、「你看8+9不就知道了」。

也有人認為相處氣氛很重要，「自然大方的侃侃而談，製造熱絡氣氛，而不是在那裝紳士裝客氣」、「禮貌是假的，不舒服是真的」、「意思是你太拘謹相處起來不舒服」、「有時候太刻意會讓人覺得很做作是真的」、「翻譯：感覺很難相處」。

也有人鼓勵原po別洩氣，「一頓晚餐遠離雷包，不好嗎？」、「幫你拍拍，再多幾次，總是會遇到價值觀相近的人」、「你是不是動不動就用不好意思當開頭語？」、「其實就是不來電而已」。

彭于晏

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