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女幫媽慶生送「五菜一湯」 壽星驚呼：紅包不是給我的？

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自Dcard
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一名單親媽媽在Dcard分享今年生日時收到20歲女兒精心設計的禮物，坦言自己「被女兒設計了」，稱女兒原本說好生日時要給她「五菜一湯」，結果卻讓她大呼意料之外，讓她驚喜喜連連。

該名女網友稱自己與女兒的感情很好，就像閨蜜一樣，女兒讀大學後便開始半工半讀，在今年生日照例與她吃飯，原本說好「會來個五菜一湯，讓我吃好吃滿」，讓她一度以為女兒是想秀廚藝，豈料原本的五菜一湯原來是這六樣禮物。

她說女兒上的第一道菜是蛋糕，第二道菜是她想了很久的Switch，因為疫情影響在家也能運動，第三道菜則是最新手機iPhone 13 pro，因為目前大缺貨，讓她受寵若驚，感動到不行。

豈料第四道菜的紅包，讓她的感動只維持兩秒，因為這是要給她的阿嬤的，但她也表示「真的沒想到她會懂得感謝生我的媽媽、她的阿嬤」，「也讓阿嬤淚水已在眼裡打轉」。第五道菜則是DIY的錢花蛋糕，而最後的湯品則是她們感動與歡笑的淚水，讓原PO度過驚喜又感動的生日。

但有網友在PO文底下留言：「我只好奇女兒才20歲，怎麼有錢同時買iPhone跟Switch？」有網友提醒：「原PO有說女兒半工半讀，還有大學生每個月給家中孝親費的呀！」但也有網友直接女兒有心，「女兒應該為了這天存了很久的錢」。

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