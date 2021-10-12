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「阿嬤煮的菜…」 女兒一句實話讓婆婆氣到扔垃圾桶

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本阿嬤雖然幫家人做菜，但無奈手藝不佳，菜色慘遭孫女的嫌棄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本阿嬤雖然幫家人做菜，但無奈手藝不佳，菜色慘遭孫女的嫌棄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在許多人的記憶中，「阿嬤的味道」或許是一段美味而美好的案例，然而，卻也不是每一位女性長者，都能煮出好吃的料理。最近日本媒體，就報導了一則因此發生的糾紛案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位現年40歲的英子（化名）女士，原本和大她4歲的丈夫與10歲的女兒同居。不過自從公公過世之後，發現婆婆自己一個人住時，老家的環境卻越來越髒亂，於是英子就和丈夫商量，將婆婆接來和夫妻女兒一起住。

同居之後，婆婆平常會幫忙做家事，日子大致上沒有什麼問題。唯一的麻煩是，負責下廚的婆婆手藝奇差無比，好比她煮的味噌湯，卻喝不出味噌的味道，燉東西則充滿醬油的死鹹味。不僅英子不能接受，連女兒都抱怨「阿嬤做的東西味道好奇怪」。

英子曾經和婆婆溝通，看能不能由她來做飯，但婆婆堅持想幫大家的忙，所以即使提過好幾次，最後都還是由婆婆主廚，英子最多幫忙做個一兩道菜。然而，餐桌上的女兒幾乎都挑選英子所做的菜吃，對婆婆的菜幾乎不動筷子，這都讓大家看在眼裡。

感到疑惑的婆婆，終於在某一天，聽到英子女兒親口說「阿嬤做的菜味道很怪」。信心大受打擊的婆婆，開始把自己的菜通通扔進垃圾桶裡，這個舉動也嚇哭了女兒。如今，大家協調為婆婆幫她和英子丈夫做菜，英子則負責自己和女兒的份，然而女兒一句戳破事實的直言，造成了家庭氣氛變調，至今仍沒有獲得解決。

婆婆 阿嬤 下廚

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