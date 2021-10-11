情侶慶生他拿「五倍券」付錢 女友突發怒走人網友戰爆

振興五倍券上路，民眾已可利用五倍券消費，有網友近日帶著女朋友吃大餐慶祝她的生日，結帳時使用五倍券付款，女友得知後卻發脾氣，並直接轉頭走人，讓他滿頭問號。

有網友在論壇Dcard發文表示，他近日領到五倍券，剛好遇上女友生日，因此提議兩人到餐廳用餐，藉以慶祝生日，然而兩人在飯局中氣氛卻相當尷尬，見面時女友劈頭就問「你來這怎麼穿涼鞋？」嫌棄他穿棉T、不穿襯衫，還拿出手機照片，要他多學習模特穿搭。

該網友傻眼，「那個男模特跟我一樣也穿涼鞋白襪」，直接告訴女友「你要找這種的，漁港一大堆，你乾脆跟釣客交往好了」。之後兩人就安靜用餐。結帳時，該網友利用五倍券付款共2200元，由於平常就是與女朋友實施各自付錢的AA制，因此女友事後將1100元塞給他。

想不到女朋友得知他是以五倍券付款後卻大發火，直接轉頭離開，兩人各自返家後也沒有聯絡，持續冷戰中，而女友生氣的原因他也無從得知，大嘆「女人心海底針，我好不想低頭先密她」。

對於該篇貼文網友分為兩派激戰，有人認為這是女方的生日餐，不應該還跟她收錢，何況是使用五倍券付錢，網友留言「她應該是覺得這是她的生日餐？你不重視亂穿衣服嗎？生日還不請人家吃飯欸，五倍券又沒有花到錢」。

有網友砲轟「我覺得重點是說生日，結果點一堆女生不能吃的東西，還有臉拿一半的錢，付五倍券出去收女生現金，事實上五倍券就不是賺來的錢，你沒付出就得到的券，卻拿了女生自己賺來的錢，不然就不要提生日，要AA就你吃多少付多少，她不能吃的牛肉跟蝦還要付一半？自己給你的沒錯，只是有臉拿？」

然而更多網友無法認同該網友女友的行為，留言「女生自己要塞1100元給他的，而且幹嘛不能拿五倍卷，五倍卷就有錢的效力，什麼叫沒有花到錢」、「生日就一定要請對方吃飯？兩個人一起吃一頓大餐不行嗎？到底是我價值觀有問題，還是大家都覺得男生應該要請客」。