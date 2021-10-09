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不滿懷孕女友拿五倍券買化妝品 他怒拒絕遭轟：嫁給你真可憐

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友不滿自己懷孕女友要拿五倍券去買化妝品，沒有替未來著想。 圖／聯合報系資料照
男網友不滿自己懷孕女友要拿五倍券去買化妝品，沒有替未來著想。 圖／聯合報系資料照

振興五倍券8日上路，不少民眾第一天領取早上就前往領取，已經在想該怎麼花才好。有一名男網友抱怨懷孕的女友想拿五倍券買化妝品，卻沒有想要幫小孩買東西，他聽完後超火大，認為女友沒有替未來著想，因此發文討拍，結果反而引起網友怒轟「嫁給你真可憐」、「你好意思講這種話」。

一名男網友在臉書「靠北女友my girl」發文說道，目前女朋友懷孕，打算生完後辦婚禮，昨天女友跟他說打算拿自己的五倍券去買化妝品，他認為都要有小孩了，五倍券能買很多尿布、奶粉，不懂化妝品、保養品有這麼重要嗎！他聽完很憤怒，因此發文討拍。

沒想到此文一出反而引起網友怒轟，「又不是花你的五倍券，你好意思講這種話，等你老婆臉黃長得老氣你又有話要說？你那麼小氣又愛計較，你老婆還幫你生孩子真是可憐」、「有沒有肩膀啦！奶粉尿布還要用五倍卷才買的起膩...」、「讓她買啊！你把你的五倍券拿去買尿布奶粉不就好了嗎？」、「嫁給你真可憐，連五千保養的費用也想凹」。

也有人建議，「5000元說實在也買不了什麼，要當爸爸了建議多想想其他生財方法，先開源再想節流，加油」、「身為一個男人，連區區5000塊都要計較半天，而且還是跟懷孕的老婆計較！我建議還是別生好了，拿掉後分手，對女方會好一點！」。

五倍券

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