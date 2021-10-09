快訊

演哪齣？菲律賓總統大選登記截止 杜特蒂女兒沒報名

女醫美私密部位除毛！術後驚見有監視器 八千代診所道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湯唯42歳生日曬夫照 曝與韓國老公維繫異國婚姻8字秘訣

香港01 / 文．許芷婷
擷自湯唯IG
擷自湯唯IG

湯唯於早前10月7日踏入42歳生日，近年十分低調的她沒有分享慶祝照片，只是貼上女兒與爸爸遊公園的照片，寫：「祝你們永遠健康，無憂無慮！」湯唯曾說：「生活就是，二十歲後，我覺得只要準備好自己，做好自己喜歡做的事，就已經很好了！」這些年來，她又是如何優雅地老去？

外在的優雅和內心的優雅，如果不能兩者兼具，我更在乎後者

湯唯當年因演張愛玲小說《色，戒》一角一炮而紅，卻同時被揶揄她是因裸體與大膽演出而走紅，當時的湯唯推掉大批廣告，到倫敦求學，深造演技，在《晚秋》與《黃金時代》細膩演出，成為文藝片女王，演技也受到肯定。

湯唯曾在訪問中分享，當初她只當「演員」是一份工作，更形容自己是「傻傻地」。她說：

但我信人生是十年一運，未必是某方面達到甚麼成就，倒是自己作為人，有甚麼責任。而她也自有一套「優雅」人生哲學。

湯唯談吐優雅，剛中帶柔，自有想法，不受世俗束縛。而湯唯也曾在訪問中說到，自小就男子氣，擅長運動，直到演出《色，戒》，才知道自己可以穿旗袍，才發現每個女孩子都有優雅的一面，原來不論男子氣或女人味，都不一定有既定模樣。湯唯分享，其實大家都想做完美的人，女人想做淑女，男人想做紳士，而她不理世俗，喜歡不斷在成長的自己，說：外在的優雅和內心的優雅，如果不能兩者兼具，我更在乎後者。

愛情是兩個獨立個體 彼此保有空間

圖左、中為湯唯與韓籍導演金泰勇婚紗照，右為與玄彬於電影《晚秋》劇照。擷自湯唯IG、報系檔案照
圖左、中為湯唯與韓籍導演金泰勇婚紗照，右為與玄彬於電影《晚秋》劇照。擷自湯唯IG、報系檔案照

湯唯曾在訪問中指自己是「踏入大齡未婚女青年」，更是全家第一人，但她終於在2013年遇到一生最愛。她在2013年因拍攝電影《晚秋》而認識比他大10歳的韓國導演金泰勇，拍拖1年後便宣布結婚，在2016年8月更誕下女兒。

作風低調的湯唯，甚少使用社交媒體，卻不時分享女兒的點滴，也在訪問中常談到丈夫金泰勇，十分甜蜜。有指當年金泰勇因怕與湯唯因聚少離多而分手，而決定先訂婚。二人當時宣布：因為電影，我們相識相知，然後又從朋友成為戀人，以後，我們還會稱呼對方為老公老婆，雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻，我們都相信，這讓我們更了解、尊重和欣賞對方。

而湯唯也曾在訪問中提到，維繫婚姻的秘訣就是「合而不同，唯心堅定」，即使相處久了發現二人的成長背景如此不同，但這樣的差異卻讓大家更珍惜彼此，更了解世界。湯唯指：我們是獨立個體， 彼此保有空間，但都堅定地相信這份愛。

延伸閱讀：

葉蒨文不染白髮與林子祥作伴　結婚多年不生育仍恩愛：不能失去他

性趣失了蹤？2大秘訣重燃性慾

文章授權轉載自《香港01》

電影 結婚 Instagram 湯唯

相關新聞

湯唯42歳生日曬夫照 曝與韓國老公維繫異國婚姻8字秘訣

湯唯於早前10月7日踏入42歳生日，近年十分低調的她沒有分享慶祝照片，只是貼上女兒與爸爸遊公園的照片，寫：「祝你們永遠健康，無憂無慮！」湯唯曾說：「生活就是，二十歲後，我覺得只要準備好自己，做好自己喜歡做的事，就已經很好了！」這些年來，她又是如何優雅地老去？

【章魚法官來說法】張瑜鳳 ／大家來上法律文學課：一字千金

秋高氣爽的季節，淡水河邊的夕陽倒影特別動人，爸爸走著走著又吟起詩來：「一年好景君須記……」

孝親費調漲5000元引發婚姻危機 32歲人夫苦惱：小學畢業就說好了

父母養育子女長大成人，子女工作後也會評估自身條件後，每月給父母「孝親費」養家，然而給多給少常是眾人討論焦點，甚至近日有民眾抱怨，因孝親費加碼引發婚姻危機。

親愛的，我不是不愛，只是忘記了

阿其與阿玉同為88歲的高齡老人，二人結縭65年；阿其是個務實的公務人員，但帶有日式教育下的威嚴與脾氣，阿玉是以夫為天的典型家管，一手帶大三個兒子、一個女兒與十二個內外孫。按說是該頤養天年的日子，卻因諸病侵襲而囿於病魔的牢籠裡，親疏不分、萬事皆空。

【生活點滴】曾嘉隨／歲月

老公常說，他上輩子一定是豌豆公主。因為他老是要我幫他找卡在圓領內衣裡某根細細小小的毛髮，一般人通常不會察覺，但他穿著就是...

【生活趣聞】夜神月／家家酒

坐在這張小桌子前，分外格格不入。環顧四周，同伴是一個個布娃娃，沒玩過家家酒的我，竟在此時加入女兒的家家酒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。