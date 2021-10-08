孝親費調漲5000元引發婚姻危機 32歲人夫苦惱：小學畢業就說好了

父母養育子女長大成人，子女工作後也會評估自身條件後，每月給父母「孝親費」養家，然而給多給少常是眾人討論焦點，甚至近日有民眾抱怨，因孝親費加碼引發婚姻危機。

這位32歲的人夫表示，媽媽已有60歲了，不只老了也累了，無法再繼續賣勞力工作，打算和爸爸一起退休，但2人的勞保退休金少得可憐，存款也只有200多萬，因此希望每個月的孝親費能從1萬漲到1萬5千元，讓他們維持每個月有1.5萬至2萬生活。

對於媽媽的要求，他也評估自身的經濟條件，他的月薪有7.5萬，老婆月薪4.5萬，兩人年薪加起來上看200萬，雖然育有一女還有每月3萬的房貸要繳，但孝親費從每年12萬變成18萬也還在負擔範圍內，沒想到與老婆商量後竟引起她的不滿，不是氣到不說話就是喊「要搬回娘家」。

原PO表示，父母在他小學畢業時就問他「靠自己還是靠父母」，聲明如果「靠父母」未來就要給孝親費。當下他選擇靠父母，之後念書、補習等父母都盡量提供，早晚兼差讓他的生活不虞匱乏……這些辛苦他都看在眼裡，因此心甘情願每月付孝親費「感謝他們用青春的歲月賺錢養我」。

可是老婆的觀念卻與他截然不同，她認為父母養子女天經地義，「老人沒錢是自己的問題，自己造的孽自己老了要承擔」，1萬孝親費已經很多了，不可能再加碼。原PO則反駁去年過世的岳父車禍理賠金就有近800萬，岳母當然不需要孝親費，更何況他賺的比老婆多，拿18萬當孝親費那裡不好「不然你賺多一點啊」，兩人爭吵不斷，最後原PO只好求助網友，問「到底誰對誰錯」。

貼文引發網友討論，有些人認為該給，「坦白講，現在你父母就是需要孝親費，而這筆錢對你們的生活不會造成負擔，我也不太明白為什麼要吵成這樣」、「你的父母是需要這筆孝親費，且我認為調高的幅度是很合理，也不影響你們家現階段生活，老婆的反應很沒同理心」。

也有人認為「要活就要動」，60歲退休還太早，若可以繼續工作就繼續賺，多存錢多理財，原PO則是可以計畫在父母80歲以後多給一些照顧，安排好兩老的養老計畫。有人則點出老婆心理，「當然是怕有一就會有二，這個道理你懂吧？錢呢只會越來越薄，人呢只會需要越來越多錢，尤其是人老了」。

有網友建議可以公平的兩人都給，或是換個方式提供，「公平問題？要不然改成兩邊都給？她媽媽可能不需要，但你不能以不需要就不給」、「把要多給的五千換個說法，每個月存入特定帳號，用以給雙方父母年老可能的醫療／照護費用，讓他們安心有準備一筆錢隨時支援他們，而老婆的媽媽也有機會受益，老婆的反彈可能比較小」。

原PO在後續也留言回覆，表示自己哥哥薪水更高，孝親費也給得更多，反倒是他因老婆態度遲遲未同意增加5000元，讓媽媽覺得他「食言」，沒有遵守當初說好的條件。