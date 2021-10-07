她怨住婆家整天被唸 網友曝問題出在「老公」身上

和婆婆同住是讓不少媳婦困擾的問題，除了生活習慣差異以外，對孩童的教養方式也不同。日前一名媳婦在PTT發文表示，和婆婆同住6年了，隨著孩子年紀越大，越容易和婆婆有衝突，她認為婆婆每天都不停唸她有沒有照顧好孩子，但她本來就有工作，回家又被碎碎唸壓力非常大，網友看完後點出問題出在「老公」身上。

這名網友PO文指出，婆婆很愛碎碎唸她，雖然立意良善，但不停問她有沒有把孩子照顧好、晚餐是否吃得營養均衡、指甲有沒有剪乾淨、幾點要洗澡睡覺等等，讓她不只要面對上班的壓力，回到家還得面對這些碎碎唸。與另一半相比，老公每次都不用被唸，回到家只要在一旁玩手機追劇，讓她十分不平衡。

如果向另一半求助，對方只會要她不要在意，或者要原PO自己跟婆婆溝通，但她認為溝通的結果只會讓關係更尷尬，導致每天下班要回家之前，心情就會變很差，只想在房間休息。

而且他們的經濟無虞，有自己的房子可以搬出來住，但老公卻不想搬，她分析有兩個原因，第一是婆婆已經70歲了，不忍心讓她自己住，第二是對老公來說「有媽媽幫忙煮飯、洗衣服、照顧小孩，讓他下班只要翹二郎腿」，所以老公寧願每天通勤2個半小時。

看完這篇文章後，面對這無解的問題，不少網友點出原因並批評，「妳先生住家裡最爽他肯定不想搬」、「很明顯他是既得利益者所以不想搬」、「先生才是最大主因」、「老公很爛，讓高齡媽媽做東做西才叫不孝」、「老公態度很不行」、「住婆家最爽的是妳先生」。原PO也在留言回應承認，「我知道另一半才是最根本原因，婆婆只是火上添油」。